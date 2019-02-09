Непереможний американський боксер звинуватив Василя Ломаченка в корупції

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Василь Ломаченко
Василь Ломаченко / Фото з відкритих джерел

Американський боксер Теофімо Лопес (12-0, 10 КО) звинуватив у корупції українця Василя Ломаченка (12-1, 9 КО).

На думку американця, який вважається одним з можливих суперників чемпіона WBA і WBO у легкій вазі Василя Ломаченка, українському боксеру незаслужено приписують багато заслуг. Про це розповідає VRinge.

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Американський боксер Теофімо Лопес, який в любительській кар'єрі провів 170 боїв і зазнав лише 20 поразок, розповів, що не боїться бою з Ломаченко, який в свою чергу з 397 боїв програв тільки один.

Багато хто хоче побачити мій бій з Ломаченком. Я нікого не боюся і не бачу в цьому нічого особливого. Смішно, що ви вважаєте українця кращим в світі тільки з тієї причини, що він рухається не так, як інші боксери. Ви приписуєте йому занадто багато заслуг. А те, що він виграв дві Олімпіади, я не враховую – в аматорському боксі все корумповане,
– заявив 21-річний Лопес.

Повідомляється, що бій між Василем Ломаченко та Теофімо Лопесом швидше за все відбудеться в 2020 році.

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Спорт 24 повідомляв, що чемпіон світу за версією IBF в легкій вазі Річард Коммі (28-2, 25 КО) не зможе провести бій з чемпіоном WBO і WBA Василем Ломаченко в квітні.

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Теги: Спорт Бокс Василь Ломаченко
Джерело: 24 Канал
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