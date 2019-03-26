Непереможний Берінчик дізнався ім'я суперника на титульний бій

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Денис Берінчик
Денис Берінчик / Фото з відкритих джерел

Наступним суперником українського легкоатлета Дениса Берінчика (10-0, 7 КО) стане японський боксер Ніхіто Аракава (32-6-2, 18 КО).

Про це повідомив помоутер Олександр Красюк на своїй сторінці в Instagram.

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20 апреля в Киевском дворце спорта!!!! Денис Беринчик @berinchyk (Украина, №11 WBO) - Нихито Аракава @arakawa.nihito (Япония, №7 WBO) Бой за титул WBO International в весе 61 кг. @worldboxingorg Главный бой андеркарда - Дмитрий Митрофанов @mitrofanow Билеты от 100 грн в кассах Дворца спорта и на karabas.com Прямая трансляция на ТК Интер и Fightingvision.com April 20th, Kyiv Palace of Sports Denis Berinchyk @berinchyk (Ukraine, WBO #11) vs Nihito Arakawa @arakawa.nihito (Japan, WBO #7) for the WBO International Lightweight title Main undercard bout - Dmytro Mitrofanov @mitrofanow Tickets start at 100 UAH on karabas.com Live on Inter TV and Fightingvision.com @k2promotionsukraine @fightingvision @klimasmanagement

Публикация от Alexander A. Krassyuk (@alex.krassyuk)

Бій Дениса Берінчика з Ніхіто Аракава відбудеться 20 квітня в київському Палаці спорту.

Берінчик займає 11 сходинку в рейтингу WBO, а японець Аракава у цьому ж рейтингу знаходиться на 4 позиції вище.

Спорт 24 писав, що Денис Берінчик славиться своїми незвичними виходами на боксерські поєдинки. На кожен такий вихід українець продумує спеціальний образ.

На бій проти японця Берінчик вже придумав образ. Але пропонує вгадати його своїм уболівальникам. Вже є перші варіанти, серед них: космонавт, лікар, божевільний, клоун, герой серіалу "Гра престолів" тощо.

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Теги: Спорт Денис Берінчик Бокс
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