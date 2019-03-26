Непереможний Берінчик дізнався ім'я суперника на титульний бій

Наступним суперником українського легкоатлета Дениса Берінчика (10-0, 7 КО) стане японський боксер Ніхіто Аракава (32-6-2, 18 КО).

Про це повідомив помоутер Олександр Красюк на своїй сторінці в Instagram.

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Бій Дениса Берінчика з Ніхіто Аракава відбудеться 20 квітня в київському Палаці спорту.

Берінчик займає 11 сходинку в рейтингу WBO, а японець Аракава у цьому ж рейтингу знаходиться на 4 позиції вище.

Спорт 24 писав, що Денис Берінчик славиться своїми незвичними виходами на боксерські поєдинки. На кожен такий вихід українець продумує спеціальний образ.

На бій проти японця Берінчик вже придумав образ. Але пропонує вгадати його своїм уболівальникам. Вже є перші варіанти, серед них: космонавт, лікар, божевільний, клоун, герой серіалу "Гра престолів" тощо.

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