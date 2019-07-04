Непереможний український боксер підтримав Ганну Соловей

Непереможний український боксер Владислав Сіренко підтримав українську спортсменку Ганну Соловей. Чемпіонка II Європейських ігор потрапила у скандал з президентом Федерації велоспорту України Олександром Башенком.

Владислав Сіренко у своєму Facebook вирішив публічно підтримати велогонщицю Ганну Соловей та коротко висловити свою думку про конфлікт з Олександром Башенком.

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Я переконаний, що ні за яких обставин чоловік не може дозволяти самому собі так говорити з жінкою, а спортивний чиновник не може так поводитися щодо спортсмена. Для мене це аксіома. Навіть якщо уявити, що Ганна була в чомусь не права. Звичайно, Башенко повинен подати у відставку,

– написав Сіренко.

Боксер підкреслив, що спортсмени повинні підтримувати одне одного в таких ситуаціях.

Що відомо про скандал?

Велогонщиця Ганна Соловей стала чемпіонкою II Європейських ігор у гонці за очками. Проте, Федерація велоспорту України на своїй сторінці у Facebook привітала з цим досягненням не її, а голову Київської міської федерації велоспорту Мухомора C.М.



Славнозвісний пост з привітанням Ганни Соловей від Федерації велоспорту України

Це обурило Ганну. За її словами, Мухомор не має до її успіху ніякого відношення. "Хотілось би знати, чому ви вітаєте незнайому мені людину, якої я ніколи не бачила. Цей чоловік не допомагав мені в підготовці до змагань абсолютно нічим. При цьому ви берете мою світлину та мій результат", – заявила чемпіонка.

З відповіддю пан Башенко не забарився. Причому відповів у дуже хамовитому стилі, зовсім не притаманному для очільника профільної федерації.

Аню, дивись, як ми будемо навчатись. Ти відкрила рот, тепер ти будеш за це відповідати. Їздиш на моєму велосипеді, їздиш в моїй формі, на голові у тебе мій шолом. Чого ти ще хочеш, щоб я тебе возив? Я не Базін, запам’ятай, принцесо. Будеш робити роботу – приймемо тебе, будеш смердіти – проженемо і не згадаємо як звали,

– відповів Башенко.

Соловей заперечила Башенку, написавши, що з переліченого йому належить лише велосипед, який "не витримав і року". Натомість Олександр додав, що через порушення умов контракту із федерацією Ганна тепер не має права бути в збірній України. "А святе місце пустим не буває", – грізно підсумував керівник.