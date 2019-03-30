Непереможний український боксер впевнено здобув перший титул у кар'єрі: фото

272 Читать новость на русском
Олександр Тесленко
Олександр Тесленко / Фото з відкритих джерел

В ніч з 29-го на 30 березня в Торонто українець Олександр Тесленко (16-0, 12 КО) одноголосним рішенням переміг бразильця Фабіо Мальдонадо (26-2, 25 КО) і завоював пояс WBA/NABA.

Суперник українця протримався всю дистанцію, а судді одноголосним рішенням 98:92, 98:92, 98:92 віддали перемогу нашому спортсмену.

Читайте також: Експерти чекають від українця розгромної перемоги: анонс поєдинку Гвоздик – Нгумбу

Також у цьому ж шоу свої бої провели ще двоє українців. Представник першої напівсередньої ваги Станіслав Скороход (18-2, 15 КО) у другому раунді ефектно нокаутував мексиканця Хосе Луїса Цуніга (16-4-1, 9 КО).

А 20-річний середньоваговик Олександр Войтенко (3-0, 2 КО) технічним нокаутом переміг Адріана Аренаса (4-8, 0 КО) також з Мексики.

За любительську кар'єру Олександр Тесленко провів 247 боїв, з яких в 224 переміг. Свій перший професійний бій українець провів у вересні 2015-го. У 16 поєдинках жодного разу не програвав, а 12 з них завершив нокаутом. При цьому на профірингу він виходив виключно в Канаді і США.

Раніше Спорт 24 повідомляв, що український боксер Сергій Богачук, який виступає у першій середній вазі, здобув 13 поспіль дострокову перемогу на професійному рингу.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
В Україні зросла середня зарплата: в якій області вона – найвища
сьогодні
4192
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Стало відомо, за яких умов Зідан може повернути українця Луніна в "Реал"
сьогодні 12:47 Стало відомо, за яких умов Зідан може повернути українця Луніна в "Реал"
253
Експерти чекають від українця розгромної перемоги: анонс поєдинку Гвоздик – Нгумбу
сьогодні 09:30 Експерти чекають від українця розгромної перемоги: анонс поєдинку Гвоздик – Нгумбу
357
Гвоздик – Нгумбу: де дивитися онлайн боксерський поєдинок за титул WBC
сьогодні 07:41 Гвоздик – Нгумбу: де дивитися онлайн боксерський поєдинок за титул WBC
1160
Федерер продемонстрував неймовірну реакцію і виграв божевільний розіграш: відео
29 березня 16:52 Федерер продемонстрував неймовірну реакцію і виграв божевільний розіграш: відео
813
Телеканали "Футбол 1/2" офіційно транслюватимуть іншу європейську лігу замість АПЛ
29 березня 15:28 Телеканали "Футбол 1/2" офіційно транслюватимуть іншу європейську лігу замість АПЛ
1289
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук