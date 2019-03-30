Непереможний український боксер впевнено здобув перший титул у кар'єрі: фото

В ніч з 29-го на 30 березня в Торонто українець Олександр Тесленко (16-0, 12 КО) одноголосним рішенням переміг бразильця Фабіо Мальдонадо (26-2, 25 КО) і завоював пояс WBA/NABA.

Суперник українця протримався всю дистанцію, а судді одноголосним рішенням 98:92, 98:92, 98:92 віддали перемогу нашому спортсмену.

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Також у цьому ж шоу свої бої провели ще двоє українців. Представник першої напівсередньої ваги Станіслав Скороход (18-2, 15 КО) у другому раунді ефектно нокаутував мексиканця Хосе Луїса Цуніга (16-4-1, 9 КО).

А 20-річний середньоваговик Олександр Войтенко (3-0, 2 КО) технічним нокаутом переміг Адріана Аренаса (4-8, 0 КО) також з Мексики.

За любительську кар'єру Олександр Тесленко провів 247 боїв, з яких в 224 переміг. Свій перший професійний бій українець провів у вересні 2015-го. У 16 поєдинках жодного разу не програвав, а 12 з них завершив нокаутом. При цьому на профірингу він виходив виключно в Канаді і США.

Раніше Спорт 24 повідомляв, що український боксер Сергій Богачук, який виступає у першій середній вазі, здобув 13 поспіль дострокову перемогу на професійному рингу.

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