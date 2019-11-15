Несподівано загинула 18-річна призерка чемпіонату Європи з України Аміна Булах

Член жіночої молодіжної збірної України Аміна Булах загинула за трагічних обставин.

Наразі детальні обставини смерті залишаються невідомими. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації боксу України.

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18-річна боксера з Кропивницького була чемпіонкою України. У вересні цього року Аліна виграла бронзу молодіжного чемпіонату Європи в столиці Болгарії Софії.

Прощання з Аміною відбудеться 16 листопада, о 12:00 в місті Кропивницький, за адресою: вул. Волкова 6, корпус 4, кв. 4.