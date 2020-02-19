Нестримний Холанд: гравець вписує своє ім'я в історію Ліги Чемпіонів

Молодий форвард "Боруссії" Ерлінг Холанд підкорив черговий рекорд.

У матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів на власному полі дортмундська "Боруссія" переграла "ПСЖ" – 2:1. Дубль у матчі на рахунку норвезького таланта Ерлінга Холанда.

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19-річний форвард відзначився 10 результативними ударами за 7 матчів у Лізі Чемпіонів. Холанд став першим гравцем в історії турніру якому вдалось забити десять м'ячів у найкоротший термін, всього лиш за сім матчів.

Він перевершив досягнення колишнього форварда Інтера Андріано, двох гравців Ліверпуля – Роберто Фірміно та Садьйо Мане. Усім для цого знадобилось 11 матчів.

Раніше було відомо, що дортмунський футболіст встановив ще два рекорди: першим футболістом, який зіграв у одному сезоні Ліги Чемпіонів за два різних клуби, а також забив за дві різні команди в рамках одного сезону.

Додамо, що Холанд перейшов у "Боруссію" у січні 2020 року із "Ред-Булл Зальцбург"