Неважливо, хто забив, важливо, що перемогли, – легіонер "Шахтаря" про переписаний гол

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Манор Соломон
Манор Соломон / Фото з відкритих джерел

Півзахисник "Шахтаря" Манор Соломон розповів про перемогу над "Дніпром-1" (2:0) у півфіналі Кубка України з футболу.

Спорт 24 писав, що "Шахтар" вийшов у фінал Кубка України. 15 травня він зіграє проти "Інгульця" у Запоріжжі. 

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Неважливо, хто забив, важливо, що перемогли. Маркос жартома сказав, що гол тільки його, але насправді ні він, ні я не думали про це – ми лише раділи виходу у фінал.

"Дніпро-1" особливо нічим не здивував. Раніше чув про них як про дуже хороший колектив, дещо знав. Сьогодні була чудова гра, стадіон, атмосфера, підтримка уболівальників – мені це сподобалося", - сказав Соломон.

Варто зазначити, що  ФФУ переписала другий гол в матчі "Шахтар" – "Дніпро-1" на Маркоса Антоніо.

Це дебютний гол для бразильця в офіційному матчі за донецький клуб. На 93-й хвилині матчу Антоніо підкоригував удар по воротах Манора Соломона.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Шахтар
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