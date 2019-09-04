Невдахи відбіркових етапів: що відомо про збірну Литви, з якою зіграє Україна

У суботу, 7-го вересня, збірна України в рамках кваліфікації Євро-2020 зіграє проти Литви. Для "синьо-жовтих" поєдинок у Вільнюсі стане п’ятим у рамках відбору. У свою чергу господарі проведуть четверту зустріч. Що потрібно знати про Литву – читайте у матеріалі Спорт24.

Попередні матчі відбору

Збірна Литви розпочала відбіркову кампанію до чемпіонату Європи 2020 року з новим головним тренером. 51-річний Вальдас Урбонас на тренерському містку змінив Едгараса Янкаускаса. Останній провалив Лігу націй. У групі із Сербією, Румунією та Чорногорією Литва набрала нуль очок. Різниця забитих/пропущених 3:16.

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Відбіркову кампанію Литва з Урбонасом розпочала вкрай невдало. У першому ж матчі литовці зазнали фіаско в Люксембурзі. Перемогу Люксембургу приніс гравець "Динамо" Жерсон Родрігес.

У наступному поєдинку Литва на власному полі розділила очки з Люксембургом. Якщо в першій грі підопічні Урбонаса відкрили рахунок, то в другій зустрічі повинні були відіграватися. Окрім того, Литва догравала матч без двох футболістів, які були вилучені.

Третій матч для Литви також виявився невдалим. У Белграді литовці були биті Сербією з рахунком 4:1.

Сербія – Литва: відеоогляд матчу

Склад

Атакувальний нападник Литви Арвідас Новіковас не потрапив до заявки своєї команди на матч проти України через травму. Нападник польської "Легії" встиг забити за збірну у відборі 2 голи. З форвардів у Литви тільки Федір Черних з московського "Динамо" та Кароліс Лаукжяміс з хорватського клубу "Істра". У новому сезоні результативність обох не вражає – нуль голів.

Загалом склад Литви навіть не тягне на середняка Європи. Уся вартість команди складає менше, аніж 9 мільйонів євро.

Вальдас Урбонас наразі перебуває у пошуку основного складу. У попередніх матчах майже жоден футболіст не мав основного місця у стартовому складі. Воротар Джюгас Барткус відіграв два матчі, але не зіграє проти України.

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Захист збірної Литви будується довкола Лінаса Клімавічюса, який виступає за "Динамо" Бухарест. У відборі він грав у всіх матчах.

У півзахисті генератором є Вікінтас Сливка з шотландського "Гіберніана". Важливим гравцем Литви є капітан Федір Черних.

Два матчі Литва зіграла за схемою 4:2:3:1. Однак проти Сербії Урбонас зіграв за схемою 3:4:3. Наставник Литви хотів зупинити Сербію завдяки насиченому центру та захисту, однак йому не вдалося це зробити.



Склад збірної Литви на матч проти України

Матчі з Україною

Збірні України та Литви вже грали між собою у відбіркових кампаніях чемпіонатів Європи. Уперше команди зустрілися у рамках відбору Євро-1996. У Києві литовці перемогли Україну (2:0). У Вільнюсі успіх святкували "синьо-жовті" (3:1).

У 2007 році команди знову обмінялися перемогами. Цього разу в рамках відбору на Євро-2008. В Одесі команда Олега Блохіна виграла 1:0. На виїзді українці програли 2:0.

У матчі-відповіді ворота України захищав Андрій Пятов, який продовжує виступати за "синьо-жовтих" і сьогодні.

Україна – Литва: відео матчу 2007 року

Досягнення Литви

Після відновлення незалежності Литовської Республіки у 1990 році федерація футболу країни не була включена в УЄФА і ФІФА. Свій перший товариський матч збірна зіграла 27 травня 1990 проти також невизнаної збірної Грузії. Матч відбувся у Тбілісі і закінчився з рахунком 2:2.

Перший офіційний матч вдалося провести лише 15 листопада 1991. У Клайпеді збірна грала в товариському матчі проти збірної Естонії і відразу ж домоглася успіху з рахунком 4:1.

Команда не найкращим чином проводить відбіркові кампанії до чемпіонатів світу та Європи. Найкращим відбірковим турніром стала для команди кваліфікація до чемпіонату світу 1998. Литва посіла 3-е місце в групі й була близька до виходу з групи і попадання в стикові матчі.

Але за два тури до закінчення турніру Литва ділила 2-е місце зі збірною команди Ірландії. Литовці зазнали поразки в очній зустрічі, тим самим позбавили себе шансів на вихід з групи.

Таким чином, найкращим результатом у відбіркових турнірах чемпіонатів світу та Європи – 3 місце у відборі на Євро-1996 і чемпіонат світу 1998.