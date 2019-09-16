Неймар, Мбаппе та Рамос не зіграють у матчі ПСЖ – "Реал"

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Неймар, Мбаппе та Рамос не зіграють у матчі ПСЖ – "Реал"
Неймар, Мбаппе та Рамос не зіграють у матчі ПСЖ – "Реал" / twitter.com/psg_inside

Цілий ряд зіркових футболістів не зможуть зіграти в центральному матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів ПСЖ – "Реал". Поєдинок відбудеться у Парижі 18-го вересня.

Зіркові лідери французького ПСЖ бразилець Неймар і француз Кіліан Мбаппе не допоможуть своїй команді.

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Неймар пропускає поєдинок через дискваліфікацію. У нього триматчева дискваліфікація за образу арбітрів за підсумками поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів минулого сезону проти "Манчестер Юнайтед" (1:3).

Кіліан Мбаппе не зможе допомогти парижанам у протистоянні з "вершковими" через травму. З гравців ПСЖ через травми поєдинок пропустять оборонець Тіло Керер, півзахисник Юліан Дракслер та нападник Едінсон Кавані.

У "Реала" також серйозні кадрові проблеми. У лазареті "королівського клубу" перебувають Марко Асенсіо, Лука Модріч та Іско. Дискваліфікацію відбувають Начо та Серхіо Рамос.

Результат матчу ПСЖ – "Реал" читайте на сайті Спорт24.

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Теги: Спорт Футбол Реал ПСЖ Ліга чемпіонів Неймар
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