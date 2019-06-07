Неймар показав фото жахливої травми у матчі за збірну Бразилії

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Неймар
Неймар / Фото з відкритих джерел

27-річний форвард ПСЖ і збірної Бразилії з футболу Неймар отримав травму в товариському поєдинку проти Катару.

Футболіст був змушений покинути поле вже в середині першого тайму. Медичне обстеження показало, що Неймар отримав розрив зв'язок правого голеностопа.

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Неймар на своїй сторінці в Instagram показав, як зараз виглядає його травмована нога. "Після шторму приходить затишшя", – підписав фото футболіст.


Неймар травмувався у матч за збірну Бразилії

Відновлення футболіста займе від трьох до шести тижнів, якщо йому не буде потрібна операція.

Однак якщо ж операція все ж буде необхідна, є ризик, що Неймар пропустить аж до чотирьох місяців і повернеться на поле тільки в жовтні.

Раніше Спорт 24 писав, що 27-річного футболіста звинувачують у зґвалтуванні, скоєному 15 травня в паризькому готелі. Бразильська конфедерація футболу домовилася, що гравець дасть свідчення на наступному тижні після товариських матчів. Також поліція конфіскує телефон Неймара, що опублікував інтимні зображення дівчини, яка звинуватила його в зґвалтуванні.

Водночас юридичне бюро "Фернандес й Абреу" відмовилося працювати з дівчиноюпісля того, як поспілкувалася з нею, і розірвало контракт.

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Теги: Спорт Футбол
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