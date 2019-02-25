Неймар розплакався, розповідаючи про Мессі: зворушливе відео

Зірковий нападник французького ПСЖ Неймар заплакав, розповідаючи про підтримку з боку Ліонеля Мессі, коли бразилець грав у "Барселоні".

Бразилець розповів, що Мессі був особливими для нього в каталонському клубі.

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"Зараз розповім це всім. Тоді, коли мені найбільше потрібна була допомога, найкращий у світі гравець надав мені свою прихильність", – зізнався Неймар.

Чи може Мессі умовити мене повернутися? Складно, дуже складно сказати. Чесно кажучи, дуже складно, тому що Лео був для мене особливим хлопцем у "Барселоні". Коли я перейшов у "Барсу", він сказав мені: "Я тут, щоб тобі допомогти",

– розповів Неймар в ефірі Esporte Espectacular.

Зазначимо, що Неймар захищав кольори "Барселони" з 2013 до 2017 року. Після цього за рекордні 222 млн євро перейшов у ПСЖ.

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