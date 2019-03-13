Неймара можуть дискваліфікувати на три матчі за лайливий пост в Instagram

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Неймара можуть дискваліфікувати на три матчі
Неймара можуть дискваліфікувати на три матчі

Проти гравця ПСЖ Неймара в УЄФА відкрили дисциплінарну справу. Причиною стало висловлювання футболіста після матчу проти "Манчестер Юнайтед".

Матч закінчився поразкою ПСЖ та вильотом з Ліги чемпіонів. При цьому третій гол, який і вивів МЮ у чвертьфінал ЛЧ, було забито з пенальті, яку призначили у доданий арбітром час за допомогою системи відеоповтору. Сам матч Неймар пропускав через травму.

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"Це ганьба! За VAR посадили відповідати 4-х людей, які абсолютно не розбираються у футболі. Який там пенальті? Куди він повинен був подіти руку", – йдеться в дописі Неймара. Закінчувався він словами ah va pra pqp. Акронім pqp розшифровується як puta que pariu. Це лайливий вираз, який буквально означає "повія, яка народила". В інших значеннях це можна перекласти як "йдіть нах*й".

Пост Неймара в Instagram з лайкою в бік арбітрів матчу

Тепер же УЄФА відкрив дисциплінарну справу проти Неймара. Згідно з регламентом, футболіста можуть дискваліфікувати на nthvsy від одного до трьох матчів за "образу чи іншу неспортивну поведінку, яка порушує основні правила".

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В УЄФА вже є досвід дискваліфікації гравців ПСЖ за критику суддівства. У 2015 році тодішній гравець ПСЖ Серж Ор'є також різко розкритикував суддівську бригаду за вилучення Златана Ібрагімовіча у поєдинку з "Челсі", за що отримав дискваліфікацію на 3 матчі.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту УЄФА
Джерело: 24 Канал
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