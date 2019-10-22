Неймар не потрапив у список претендентів на "Золотий м'яч": у France Football назвали причини

Бразильський нападник Неймар не потрапив у число претендентів на одну з найпрестижніших європейських нагород – "Золотий м'яч". Нею щороку нагороджує видання France Football найкращого футболіста в Європі.

Нагадаємо, журнал France Football оголосив частину імен номінантів на"Золотий м'яч". Всього буде 70 претендентів на престижну нагороду. Церемонія нагородження відбудеться 2 грудня в театрі Шатле в Парижі.

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Бразильський нападник Неймар, який до цього 8 разів поспіль був серед номінантів, у список претендентів на нагороду не потрапив. Як пояснили своє рішення у France Football, причин для цього було декілька.

Перша – травми гравця. Через неї він пропустив чималу частину сезону. Неймар не зіграв матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Манчестер Юнайтед". Тоді англійська команда перемогла 3:1 (це при тому що в Манчестері перемогу святкували саме гравці ПСЖ) та вийшла у чвертьфінал. Також через травму він не зіграв на Копа Амеріка, і пропустив початок чемпіонату Франції.

Друга причина – це поведінка самого футболіста. Йому пригадали сутичку з вболівальником після фіналу кубка Франції. Після словесної перепалки Неймар завдав удар в обличчя глядачу на трибунах. А також те, як Неймар поводився під час його можливого переходу в "Барселону" влітку 2019 року. Трансфер так і не відбувся.

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