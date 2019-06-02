Неймовірні емоції гравців "Ліверпуля" після перемоги у Лізі чемпіонів: фото

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"Ліверпуль" виграв Лігу чемпіонів
"Ліверпуль" виграв Лігу чемпіонів / twitter "Ліверпуля"

Англійський "Ліверпуль" вшосте переміг у Лізі чемпіонів. Футболісти команди не стримували емоції після фінально свистка.

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Одразу після фінального свистка капітан "мерсисайдців" Хендерсон просто впав на газон від радості. Інші гравці "Ліверпуля" теж не втрималися на ногах.

За своїм криком гравці "Ліверпуля" могли й власних фанатів перекричати. Як от Александер-Арнольд.

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А після цього "прийшли" сльози. Сльози радості, що їм це нарешті вдалося зробити. Не стримував їх і наставник "Ліверпуля" Клопп. Нарешті він виграв свій фінал.

А це подяка йому від футболістів. Він зробив їх чемпіонами.

А от і омріяний кубок. Нарешті!

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Трофей, про який вони так мріяли.

До якого вони так довго йшли.

Хто ж не мріє поцілувати цей кубок. Як це зробили Фірміно, Орігі чи Хендерсон. Вони його заслужили.

Аліссон же не готовий відпустити кубок з рук. Цими руками він доклався до перемоги "Ліверпуля" у Лізі чемпіонів.

Ну і куди без веселощів. Вейналдум та ван Дейк по іншому не могли.

А ось і один з героїв матчу. Саме його результативний удар з пенальті дозволив "Ліверпулю" бути попереду у рахунку вже з 2-ої хвилини зустрічі.

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І коли вже емоції трохи "вляглися", можна і відпочити на полі.

Фото: twitter "Ліверпуля" та Ліги чемпіонів

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ліга чемпіонів ФК Ліверпуль Тоттенхем – Ліверпуль
Джерело: 24 канал
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