Неймовірні емоції гравців "Тоттенхема" у роздягальні після виходу у фінал Ліги чемпіонів: відео

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Тоттенхем – Аякс
Тоттенхем – Аякс / Getty Images

У матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів "Тоттенхем " в гостях обіграв "Аякс" з рахунком 3: 2. Переможний гол "шпори" забили на останніх секундах матчу.

"Тоттенхем" нестримними співами та танцями у роздягальні відсвяткував перший в історії клубу вихід до фіналу Ліги чемпіонів.

Відеоогляд матчу: "Тоттенхем" обіграв "Аякс" у півфіналі Ліги чемпіонів завдяки хет-трику Лукаса

До слова, лондонці стали п’ятим англійським клубом, якому вдалося пробитися у фінал турніру, після "Арсеналу", "Челсі", "Ліверпуля" і "Манчестер Юнайтед".

У фіналі Ліги чемпіонів зіграють дві англійські команди – "Ліверпуль" та "Тоттенхем". Це вперше з 2008 року два англійські клуби розіграють головний клубний трофей Старої Європи.

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Теги: Спорт Футбол Тоттенхем Ліга чемпіонів Новини Спорту
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