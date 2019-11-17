Неймовірні емоції травмованого Зінченка після рятівного голу у матчі Сербія – Україна: відео

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Олександр Зінченко / Фото з відкритих джерел

Збірна України у Белграді вирвала фантастичну нічию на останніх хвилинах матчу із Сербією в рамках відбору на Євро-2020 – 2:2.

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко пропускав цей матч через операцію на коліні. 

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Однак, футболіст "Манчестер Сіті" дивився цей матч по телевізору і щиро радів після голу Артема Бесєдіна на останній хвилині матчу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шикарні емоції @zinchenko_96

Публикация от Брутальний Футбол ️ (@brutfootball)

Також на відео можна побачити, що відновлення Зінченка йде добре і скоро футболіст повернеться на поле.

Українець, який отримав пошкодження коліна і переніс операцію, останній раз виходив на поле місяць тому в матчі збірної України проти Португалії (2:1). У поточному сезоні Зінченко зіграв 9 матчів за "Манчестер Сіті" у всіх турнірах, результативними діями не відзначався.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу Сербія – Україна Олександр Зінченко
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