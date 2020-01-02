Неймовірний сейв Луніна потрапив у топ-10 чемпіонату Іспанії

Порятунок українського воротаря Андрія Луніна потрапив у десятку найкращих в чемпіонаті Іспанії у 2019 році за версією Ла Ліги.

У березні 2019-го Лунін зіграв лише один офіційний матч за свій колишній клуб "Леганес" у чемпіонаті Іспанії.

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Саме в матчі з "Атлетіко" Андрій Лунін зробив неймовірний сейв, який був визнаний найкращим у чемпіонаті Іспанії в березні.

Українець дістав м'яч з верхнього кута воріт після потужного удару Тома Лемара зі штрафного. Сам матч закінчився мінімальною перемогою "Атлетіко".

Порятунок воріт від Луніна у складі "Леганесу" виявився на 7-му місці за версією Ла Ліги.

Де зараз грає Лунін? Воротар на правах оренди виступає за "Вальядолід". Права на гравця належать "Реалу". У цьому сезоні він провів за нову команду 1 матч в Кубку Іспанії.

Найкращим сейвом 2019 року став неймовірний порятунок воротаря "Уески" Роберто Сантамарії. Свій порятунок голкіпер здійснив у матчі проти "Жирони".

Відео топ-10 сейвів 2019 року за версією Ла Ліги