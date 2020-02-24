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Незарахований гол у матчі "Шахтар" – "Десна" після перегляду VAR: в УПЛ пояснили рішення

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Суддя не зарахував гол після перегляду VAR / ФК "Шахтар"

У матчі 19-го туру УПЛ між донецьким "Шахтарем" та чернігівською "Десною" сталася історична подія в українському футболу – було скасовано гол після перегляду VAR.

На 59-й хвилині після подачі з кутового м'яч відлетів до Гуцуляка, який і пробив по воротах. М'яч, оминувши ноги всіх гравців у штрафному майданчику, залетів у кут воріт.

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Суддя спочатку зарахував взяття воріт, однак згодом після перегляду VAR скасовував своє рішення. Цей епізод викликав чимало обговорень. 

Дивіться відеоогляд матчу Шахтар – Десна з незарахованим голом через VAR

У комітеті арбітрів Української асоціації футболу заявили, що арбітр Євген Арановський діяв правильно. І загалом у цьому моменті було два положення поза грою, тому гол не можна було зараховувати. Перший офсайд – коли Мостовий пробивав, після чого м'яч відлетів до Філліпова. Саме нападник скинув м'яч під удар Гуцуляку.

Другий офсайд, на думку комітету арбітр, був у Тамма. Він в момент удару перебував перед Трубіним, тому перекривав лінію огляду воротаря.

При цьому в комітеті арбітрів погодилися з тим, що помічник головного судді поступив правильно, коли не підняв прапорець, зафіксувавши офсайд. А головний суддя – коли скористався допомогою VAR.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: ФК Десна Шахтар Спорт Футбол Новини Спорту
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