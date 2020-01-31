Незвичні зимові види спорту, про які ви раніше не чули: відео

У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – зима та сніг – це не привід для спорсменів ховатись на кілька місців у спортзалі. Навпаки, тимчасове снігове покриття кожного року вдихає нове життя у звичні для всіх дисципліни. Наприклад, у Німеччині відбувається справжній чемпіонат з викидання ялинок. Що цікаво, участь у змагані беруть люди з різних країн.

Також у випуску: Пригодницькі перегони народилися 1980 роках і відразу завоювали любов та популярність серед атлетів. У цих змаганнях на виживання є три традиційні дисципілни: каякінг; трекінг; гірський велосипед. Дивіться повний випуск програми "Спорт навиворіт":