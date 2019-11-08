Нічия це мінімум, – Лучкевич та Дубра про емоційну звитягу "Олександрії" в Лізі Європи

"Олександрія" 7 листопада здобула вольову нічию у Львові. Український клуб зумів відігратися у грі із "Сент-Етьєном", програючи 0:2. Каспар Дубра, Валерій Лучкевич та тренер Володимир Шаран в ексклюзивному коментарі Спорт24 поділилися враженням від поєдинку.

Каспар Дубра

Показали характер. Домашня гра вийшла, тому що прийшли вболівальники. Чесно, хотілося більше, тому що ми заслуговували на перемогу. Враховуючи, що в "Сент-Етьєна" було 3-4 моменти біля наших воріт, а вони забили двічі, це щось дивне. У нас гра йшла, моменти були... Вважаю, що нічия це мінімум. Звісно, що хотілося виграти.

Хто винен у другому пропущеному голі? Там не хтось один винен, а 5 поспіль помилок. Вони використали це. "Сент-Етьєн" швидка команда, яка гарно контратакує. Так само з першим голом: вони м'яч вибили, підібрали, кинули за голову й вийшов гол.

Емоції в роздягальні позитивні. Всі задоволені, що ми сьогодні зробили. Сьогодні порадіємо, а вже завтра готуємося до гри з "Олімпіком".

Як це було: "Олександрія" врятувала нічию з "Сент-Етьєном" феноменальним голом на 90+1 хвилині: відео

Валерій Лучкевич

Я вважаю, що сьогодні ми провели хорошу гру. Якби програли – це було б незаслужено. Нічия – це мінімум, що ми сьогодні повинні були брати.

У першому пропущеному голі нічого страшного не сталося, ми вже відігравалися. Другий пропущений м'яч стався, коли "Сент-Етьєн" вперше за другий тайм дійшов до воріт і забив. Декілька хвилин було легке нерозуміння, як так сталося. Ми добре грали, все було під контролем і тут ми пропустили атаку й вони забивають... Потім зібралися й відіграли 2 м'ячі.

Як бачите руки не опустилися. Коли другий гол пропустили, то всі були шоковані. Ми швидко оклигали й відігралися.

Ми розбирали "Сент-Етьєн" і готувалися до них по двох схемах, тому що вони грають 3:4:3 і 4:1:4:1. Ми були готові до двох схем. Ми грали вдома, у Львові завжди хороша підтримка. Прийшло 6 тисяч вболівальників і вони гнали нас вперед. Дуже дякую. Сподіваюся, що на майбутні матчі буде приходити ще більше глядачів, тому що ми стараємося демонструвати хороший футбол.

Шанси вийти в плей-офф? Математичні шанси є. Але зараз ми не думаємо про Лігу Європи, а про гру з "Олімпіком" у чемпіонаті України. Далі крок за кроком будемо думати.

Читайте також: Вісім нічиїх: Україна зберігає десяту позицію в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Володимир Шаран

Чи здивував Клод Пюель? Ми розуміли, що вони будуть грати довгими передачами, багато боротьби. Здивувало, що "Сент-Етьєн" мало комбінував, а більше грали довгими передачами. Ми готувалися, знали, за якою тактичною схемою вони гратимуть. Ми були готові. Я не можу сказати, що "Сент-Етьєн" створив більше моментів за нас. По грі "Олександрія" виглядала краще.

Чому замінив Шастала по перерві? Він неправильно відкривався в атаці, тому я його змінив.

Як виходить грати в трьох турнірах? Завдяки ротації, завдяки тому, що хлопці розуміють одне одного, розуміють тренерський штаб. Ми даємо шанс всім грати. У нас в команді дуже хороший мікроклімат, тому що кожен футболіст розуміє, що в нього буде шанс, що й підтвердив сьогоднішній матч.