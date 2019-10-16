Нічого страшного не станеться, якщо Росія зіграє з Україною у півфіналі Євро-2020: президент РФС

Почесний президент Російського футбольного союзу В'ячеслав Колосков прокоментував можливість, що збірні України та Росії зустрінуться у плей-офф Євро-2020. Обидві команди вже кваліфікувалися на груповий етап.

Команди можуть зустрітися тільки у раунді плей-офф, при чому будуть розведені на груповому етапі. Відтак, збірна України не зможе потрапити в групу B, три гри якої відбудуться в Санкт-Петербурзі.

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На запитання про те, чи потрібен цей матч, Колосков відповів, що це залежить від футболістів. "Це не від нас залежить, залежить від футболістів. Якщо будуть грати добре, у будь-якому випадку це може статися", – цитує Колоскова ua.tribuna.com.

Але нічого страшного не станеться, якщо Росія зіграє з Україною у півфіналі. Звичайно, сюди прив'яжуть політику, але самі футболісти гратимуть у рамках правил,

– зазначив росіянин.

Також Колосков зазначив, що не боїться, що будуть провокації. "Поле – це не те місце, де потрібно чекати провокації".

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Що стосується глядачів, є правоохоронні органи, які розберуться. Звичайно, можливі сутички в містах, але це вже не має до футболу жодного відношення,

– резюмував Колосков.

Збірна України теоретично може зіграти в Санкт-Петербурзі (Росія) у матчі 1/4 фіналу.

Що відомо про вихід України на Євро-2020?Збірна України вперше у своїй історії напряму вийшла на груповий етап чемпіонату Європи. Євро-2020 – стане третім поспіль для збірної України. Українці вийшли з першого місця в групі B, набравши за 7 матчів 19 очок.



17 листопада "синьо-жовтим" слід здобути бодай 1 бал, щоб гарантувати собі місце у першому кошику під час жеребкування групового етапу. Жеребкування відбудеться 30 листопада. Друга фаза продажу квитків стартує у грудні.