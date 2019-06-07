Нідерланди лише в овертаймі перемогли Англію та вийшли у фінал Ліги націй: відео

Збірні Нідерландів та Англії розіграли другу путівку у фінал Ліги націй. Та для визначення переможця командам знадобився овертайм.

Нідерланди – Англія 3:1

Голи: Де Лігт, 73, Вокер, 97 (авт), Промес, 114 – Рашфорд, 32 (пен)

Матч команди розпочали доволі активно. Обидві команди провели чимало атак (до кінця матчу голландці завдадуть 28 ударів у сторону воріт суперників, англійці – 15). Але перший гол у цьому матчі буде забито з пенальті. Де Лігт помилиться у власному штрафному, невдало прийнявши м'яч, і зіб'є Решфорда. Сам постраждалий і виконає вирок – відправить м'яч у правий від себе кут воріт. Сіллессен полетів у протилежний.

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Активним буде Депай, який матиме чимало нагод. Але жодну з них він не реалізує. Натомість буде причетним до усіх трьох голів у ворота збірної Англії. І саме з його подачі з кутового Де Лігт головою переправить м'яч у ворота англійців.

На 83-ій хвилині Лінгард заб'є гол, вдало завершивши атаку своєї команди. Але арбітр матчу згодом його не зарахує, застосувавши систему VAR – англієць був в офсайді в момент пасу. За чотири хвилини суддя знову переглядатиме відеоповтор, коли вже голландці вимагатимуть пенальті у ворота збірної Англії. Та порушення не було. Через такі затримки до другого тайму було додано аж 7 хвилин. Та всі атаки (а їх було чимало) до забитих голів не призвели.

Два голи, які пропустила збірна Англії вже в екстратаймі – наслідок помилок їх лінії захисту. Спочатку Депай обікрав Стоунза та пробив по воротах. Пікфорд врятував, але першим на добиванні опинився Промес. Хоча гол записали на Вокера, який у боротьбі з суперником зрізав м'яч у власні ворота.

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Друга результативна помилка – від півзахисника Барклі, який невдало скинув м'яч назад. Якраз туди, де перебував Депай. А той вже віддав пас під удар Промесу.

Нідерланди виходять у фінал Ліги націй. Там вони зіграють проти збірної Португалії. Матч заплановано на неділю, 9 травня. Англія ж зіграє проти Швейцарії у втішному фіналі в цей день.