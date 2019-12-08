Норвегія у прекрасному стилі виграла жіночу естафету в Естерсунді, Україна тільки 9-а

В Естерсунді (Швеція) відбулася остання гонка в рамках першого етапу Кубка світу. Класичну жіночі естафету виграла збірна Норвегії. Українська команда посіла тільки 9-у позицію.

Битва за перемогу

Після першого етапу лідерство захопила Італія та Норвегія. На двох вогневих рубежах Віттоцці та Конттен разом з білоруською Алімбековою використали тільки по одному запасному патрону. На п'яти норвежками наступали господарки шведки.

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Після стійки на другому етапі лідерство захопили Франція та Швеція. Зокрема, вперед француженок вела Жустін Бреза, а шведок – Ельвіра Еберг. Далі йшла Норвегія та Німеччина.

Дещо змінилися позиції після другої стрільби на третьому етапі. Шведка Брорссон ідеально відпрацювала на стійці та вийшла першою. За нею вибігла швейцарка Гаспарін, яка також не використала жодного додаткового патрона. Далі йшла Норвегія та Німеччина.

На першу стрільбу останнього етапу першими прийшли Марте Ольсбу-Рейселанн та Ханна Еберг. Норвежка швидко закрила всі мішені та вибігла першою. Натомість Еберг використала 3 додаткові патрони та пропустила вперед Лену Гекі та Франциску Пройсс.

Після останньої стрільби на дистанцію першою вийшла Ольсбу-Рейселанн. Норвежка не розгубила перевагу та фінішувала першою. Срібло завдяки відмінній роботі Лени Гекі здобула Швейцарія. Третьою стала Швеція.

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Як гонку долали українки

Анастасія Меркушина першою з українок вийшла на дистанцію. Українка використала по одному запасному патрону й передала естафету Юлії Джимі 9-ю.

Джима, яка в Естерсунді виграла срібло "індивідуалки", на першій стрільбі використала 2 запасні патрони та вийшли зі стадіону 10-ю. На стійці Джима знову була змушена діставати 2 запасні патрони. Юлія передала естафету Віті Семеренко 9-ю з відставанням від шведки в понад хвилину.

Віта Семеренко на двох вогневих рубежах скористалася тільки одним додатковим патроном, але не змогла суттєво покращити позицію перед передачею естафети.

Дарія Блашко вийшла на дистанцію 8-ю. Перший вогневий рубіж Блашко подолала вдало, відстрілявшись на нуль. Це дозволило Дарії піднятися на 8-у сходинку. На стійці українка використала один додатковий патрон та фінішувала в естафеті 9-ю.



Результати жіночої естафети / скріншот IBU