24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Норвезький біатлоніст Крістіансен: росіяни й українці погрожували мені

0 Читать новость на русском
Ветле Шостад Крістіансен / Фото з відкритих джерел

Норвезький біатлоніст Ветле Шостад Крістіансен зізнався, що отримував погрози смерті від уболівальників з Росії та України.

Крістіансен розповів про те, що одного разу вирішив надіти футболку із зображенням Володимира Путіна і отримав безліч погроз від російських і українських вболівальників. Разом з тим норвежець розуміє, що в його країні також є інтернет-тролі.

Читайте також: Крістіансен несподівано переміг у спринті в Солт-Лейк-Сіті, українці за межами топ-30

Мені неодноразово погрожували смертю поштою в Instagram. Це були росіяни і українці. Одного разу я надів футболку з Путіним, і це їм не сподобалося. Мені прийшли сотні погроз позбавити мене життя. Ми вже звикли до подібного. Думаю, в Норвегії відбувається те ж саме, що в Росії. У нас теж є інтернет-тролі,
– наводить слова Крістіансена Dagbladet.

Фотографія з'явилася в Instagram норвежця в березні 2018 року і доступна до сих пір. Сам Крістіансен розповідав, що не вкладав в публікацію ніякого політичного сенсу. Проте він зіткнувся з критикою, яку назвав заслуженою.

Ветле Шостад Крістіансен у футболці із зображенням Володимира Путіна:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

All set for season final in Russia ️

Публикация от Vetle Sjåstad Christiansen (@vetlesc)

Хто такий Ветле Шостад Крістіансен
27-річний біатлоніст. Чемпіон Європи з біатлону 2013 і 2018 років, бронзовий призер чемпіонату Європи 2016-го, срібний – 2013 року і 2017-го. У 2019-му норвежець завоював дві золоті медалі на чемпіонаті світу. Також Ветле Шостад Крістіансен п'ять разів піднімався на особистий подіум і 15 разів на подіум в естафетах в рамках Кубка світу з біатлону.

Джамала прокоментувала другий півфінал Нацвідбору на Євробачення-2020: ім'я фаворита зірки
сьогодні
7829
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Росії Новини Спорту Спорт Норвегія Новини біатлону
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 19:37 Гол українського хокеїста допоміг його команді вирвати перемогу у Канаді – відео
Юрій Семенюк 47
сьогодні 14:12 Зідан отримав удар бутсою в обличчя під час матчу "Реалу": фото та відео
Ігор Саджениця 1042
сьогодні 08:57 Команда ЛеБрона Джеймса перемогла у Матчі всіх зірок НБА: відео
Ігор Саджениця 267
сьогодні 08:34 "Лаціо" переміг "Інтер" та піднявся на друге місце в чемпіонаті Італії: відео
Ігор Саджениця 276
сьогодні 07:40 Ліга чемпіонів: чого чекати від плей-офф
Михайло Гема 1007
Новини
Більше новин
Залиште відгук