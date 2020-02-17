Норвезький біатлоніст Крістіансен: росіяни й українці погрожували мені

Норвезький біатлоніст Ветле Шостад Крістіансен зізнався, що отримував погрози смерті від уболівальників з Росії та України.

Крістіансен розповів про те, що одного разу вирішив надіти футболку із зображенням Володимира Путіна і отримав безліч погроз від російських і українських вболівальників. Разом з тим норвежець розуміє, що в його країні також є інтернет-тролі.

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Мені неодноразово погрожували смертю поштою в Instagram. Це були росіяни і українці. Одного разу я надів футболку з Путіним, і це їм не сподобалося. Мені прийшли сотні погроз позбавити мене життя. Ми вже звикли до подібного. Думаю, в Норвегії відбувається те ж саме, що в Росії. У нас теж є інтернет-тролі,

– наводить слова Крістіансена Dagbladet.

Фотографія з'явилася в Instagram норвежця в березні 2018 року і доступна до сих пір. Сам Крістіансен розповідав, що не вкладав в публікацію ніякого політичного сенсу. Проте він зіткнувся з критикою, яку назвав заслуженою.

Ветле Шостад Крістіансен у футболці із зображенням Володимира Путіна:

Хто такий Ветле Шостад Крістіансен

27-річний біатлоніст. Чемпіон Європи з біатлону 2013 і 2018 років, бронзовий призер чемпіонату Європи 2016-го, срібний – 2013 року і 2017-го. У 2019-му норвежець завоював дві золоті медалі на чемпіонаті світу. Також Ветле Шостад Крістіансен п'ять разів піднімався на особистий подіум і 15 разів на подіум в естафетах в рамках Кубка світу з біатлону.