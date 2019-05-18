Новачок "Динамо" ефектно забив дебютний гол за команду: відео
Уругвайський новачок "Динамо" Карлос Де Пена відзначився своїм першим офіційним голом у футболці киян.
Сталося це в матчі 29 туру чемпіонату України проти "Маруіполя".
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На 32-й хвилині після подачі Віктора Циганкова з кутового Де Пена вбіг до штрафного приазовців і в дотик переправив м'яч у ворота.
Спорт 24 писав, що 19 квітня у товариському матчі проти "Ворскли" Де Пена відзначився неймовірним голом за "Динамо".
До слова, Де Пена приєднався до "Динамо" в квітні. З тих пір уругваєць встиг зіграти в 4 матчах за киян в УПЛ.
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