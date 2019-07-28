Новачок УПЛ підписав легендарного 35-річного легіонера, який виступає в Україні з 2005 року

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Папа Гуйє
Папа Гуйє / Фото з відкритих джерел

Захисник Папа Гуйє став гравцем новачка УПЛ "Дніпра-1". Деталі контракту між сторонами поки невідомі.

Для 35-річного сенегальця це вже друге пришестя в "Дніпро" – в 2015-2016 роках він захищав кольори однойменного клубу, повідомляє Footballhub.

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Папа Гуйє – футболіст "Дніпра-1"

Гуйє з жовтня минулого року виступав за "Карпати", але покинув львівський клуб на початку червня. Причиною конфлікту між сторонами стали гроші.

У минулому сезоні захисник провів 15 матчів за "Карпати", в яких не відзначившись результативними діями. Крім "Дніпра", Гуйє також відомий виступами за "Металіст" і "Волинь".

Всього ж на рахунку Папа Гуйє 263 матчі в рамках української Прем'єр-ліги. В Україні сенегалець також виступав за "Волинь", "Металіст" і "Дніпро".

За підсумками сезону 2018/19 СК "Дніпро-1" виграв Першу лігу і вийшов в УПЛ. Новий сезон команда Михайленко почне 31 липня, коли вдома в першому турі Прем'єр-ліги прийматиме "Олімпік".

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Теги: ФК Дніпро-1 Новини Спорту Футбол Спорт Трансфери
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