Новачок збірної України виконав патріотичну пісню на посвяті: відео

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Юрій Паньків у збірній України
Юрій Паньків у збірній України / Фото Павла Кубанова

Кожен гравець збірної України, який отримує дебютний виклик до команди, повинен виконати пісню на посвяті. Цього разу таким новачком став 34-літній воротар Юрій Паньків.

Юрій Паньків вибрав пісню, яка свого часу була обрана уболівальниками для супроводу збірної – "Їхали козаки". Перед виконання Юрко подякував хлопцям та тренерському штабу за неймовірну атмосферу і прийом у головній команді.

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Паньків став не єдиним виконавцем. Після поразки у міні-турнірі на сьогоднішньому тренуванні свою композицію мала виконувати ціла команда. Їх витягнув соліст Руслан Маліновський, який романтично заспівав пісню The Way You Look Tonight з репертуару Френка Сінатри

 

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Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу Новини Спорту
Джерело: 24 канал
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