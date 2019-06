Новачок збірної України виконав патріотичну пісню на посвяті: відео

Кожен гравець збірної України, який отримує дебютний виклик до команди, повинен виконати пісню на посвяті. Цього разу таким новачком став 34-літній воротар Юрій Паньків.

Юрій Паньків вибрав пісню, яка свого часу була обрана уболівальниками для супроводу збірної – "Їхали козаки". Перед виконання Юрко подякував хлопцям та тренерському штабу за неймовірну атмосферу і прийом у головній команді.

Паньків став не єдиним виконавцем. Після поразки у міні-турнірі на сьогоднішньому тренуванні свою композицію мала виконувати ціла команда. Їх витягнув соліст Руслан Маліновський, який романтично заспівав пісню The Way You Look Tonight з репертуару Френка Сінатри