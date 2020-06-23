Перша ракетка світу Новак Джокович здав позитивний тест на COVID-19. У серба виявили коронавірус після виступу на виставковому турнірі в Задарі (Хорватія).

У дружини тенісиста Єлени Ристіч також виявили COVID-19. Тести дітей показали негативний результат. Про це повідомляє Sky News.

До теми У тренера Джоковича COVID-19, Новак відмовився здати аналіз і контактував з хворим Димитровим

Джокович заразився на власному турнірі

33-річний тенісист заразився на турнірі у Задарі, де COVID-19 було виявлено ще у декількох тенісистів.

Djokovic tested positive for coronavirus. — Saša Ozmo (@ozmo_sasa) June 23, 2020

Джокович виступив із заявою, в якій підтвердив хворобу та заявив, що йде на самоізоляцію.

"Ми організували турнір, коли вірус пішов на спад. Ми вірили, що є умови для того, щоб організувати турнір. На жаль, вірус не пішов, і це нова реальність, з якою ми маємо освоюватися.

Я неймовірно шкодую про кожен окремий випадок зараження. Сподіваюся, це не зашкодить нічийому здоров'ю і все виявляться в порядку. Я вирушаю на самоізоляцію на 14 днів. Через п'ять днів я ще раз пройду тест", – наголошується у заяві Джоковича.

До речі Джокович виступив проти обов'язкової вакцинації від коронавірусу

У кого ще виявили COVID-19

Коронавірус був виявлений у Григора Димитрова та його тренера, Віктора Троїцькі і його вагітної дружини.

Також вірус у Борни Чорича і фітнес-тренера Джоковича.

На турнірах, які Джокович організував останніми тижнями, тенісисти не дотримувалися рекомендацій.

Учасники обіймалися, тиснули одне одному руки. Джокович перетинався з носієм коронавірусу – баскетболістом Ніколою Янковичем.

Після того, як COVID-19 було виявлено у Димитрова, Джокович відмовлявся здати аналіз.