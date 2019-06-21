Новий тренер "Шахтаря" назвав амбітні плани клубу на наступний сезон

Новий головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру у п'ятницю, 21 червня, дав свою першу прес-конференцію на новій посаді.

На ній він зазначив, що вже давно стежив за "Шахтарем", і регулярно дивився його матчі в Лізі чемпіонів.

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Я стежив за "Шахтарем", дивився багато матчів. Плюс у мене була можливість спілкуватися з Паулу Фонсекою. Так, можливо, я не так добре знаю кожного окремо, більше знаю їхню гру. Дізнатися хлопців на тренуваннях мені ще належить. Але в даний момент ті, хто є в списку – мене повністю влаштовує підбір. .

"Попереду у нас два збори – в Німеччині та Австрії. Отримаємо багато інформація, проведемо всебічний аналіз чотирьох основних чинників. Але важливо, щоб футболісти позитивно реагували на наші вимоги", – заявив Каштру.

Також португальський фахівець озвучив завдання поставлене перед командою на наступний сезон.

У Лізі чемпіонів ми постараємося не розчарувати, вийти в плей-офф. Але перша мета – це Суперкубок України. Важливо бути добре підготовленими, готовим до будь-яких випробувань.

Луїш Каштру лише минулого тижня перейшов у "Шахтар" з "Віторії", замінивши на посаді наставника донецького клубу Паулу Фонсеку.

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До 2013 року Каштру працював з маловідомими португальськими клубами, але в тому році очолив молодіжну команду "Порту". Навесні 2014 року на два місяці тимчасово очолив основну команду, на посаді головного тренера якої змінив якраз колишнього наставника "Шахтаря" Паулу Фонсеку. Після цих двох місяців повернувся до роботи з молодіжною командою. Після неї Каштру очолював "Ріу Аве", "Шавіш" і "Віторію Гімарайнш".

Перший офіційний матч в новому сезоні "Шахтар" під керівництвом Каштру проведе 28 липня. У грі за Суперкубок України "гірники" зіграють проти "Динамо" в Одесі.

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