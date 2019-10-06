Ньюкасл – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу чемпіонату Англії

"Манчестер Юнайтед" продовжує "лихоманити". Команда відкотилася всередину турнірної таблиці. Тепер "манкуніанці" відправляться в гості до аутсайдера АПЛ "Ньюкасла". Цей матч відбудеться у неділю, 6 жовтня. Онлайн-трансляція матчу "Ньюкасл" – "Манчестер Юнайтед" – на сайті Спорт24.

"Манчечтер Юнайтед" треба лише перемагати. У іншому випадку крісло під наставником МЮ Сульшером не просто похитнеться, а вилетить з під нього. Команда йде всередині турнірної таблиці, а відставання від першого "Ліверпуля" складає аж 12 очок після семи турів.

Так ще й у Лізі Європи "МанЮнайтед" зіграв не надто вдало, розписавши нульову нічию з "АЗ Алкмаар". Тож невдоволення у клубі лише зростає.

Матч "Ньюкасл" – "Манчестер Юнайтед" відбудеться у неділю, 6 жовтня. Початок матчу о 18:30

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Онлайн-трансляція матчу Ньюкасл – Манчестер Юнайтед