Ньюкасл – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу чемпіонату Англії

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Ньюкасл – Манчестер Юнайтед: дивитися онлайн матч 6 жовтня 2019 – чемпіонат Англії
Ньюкасл – Манчестер Юнайтед онлайн-трансляція матчу чемпіонату Англії

"Манчестер Юнайтед" продовжує "лихоманити". Команда відкотилася всередину турнірної таблиці. Тепер "манкуніанці" відправляться в гості до аутсайдера АПЛ "Ньюкасла". Цей матч відбудеться у неділю, 6 жовтня. Онлайн-трансляція матчу "Ньюкасл" – "Манчестер Юнайтед" – на сайті Спорт24.

"Манчечтер Юнайтед" треба лише перемагати. У іншому випадку крісло під наставником МЮ Сульшером не просто похитнеться, а вилетить з під нього. Команда йде всередині турнірної таблиці, а відставання від першого "Ліверпуля" складає аж 12 очок після семи турів.

Так ще й у Лізі Європи "МанЮнайтед" зіграв не надто вдало, розписавши нульову нічию з "АЗ Алкмаар". Тож невдоволення у клубі лише зростає.

Матч "Ньюкасл" – "Манчестер Юнайтед" відбудеться у неділю, 6 жовтня. Початок матчу о 18:30

Трансляція матчу "Ньюкасл" – "Манчестер Юнайтед" доступна для всіх користувачів з "Оптимальною" та "Максимальної" підпискою від Megogo. Для нових користувачів доступна акція "Перший місяць за 1 грн", якою вони можуть скористатися, не залишаючи сайт Спорт24.

Онлайн-трансляція матчу Ньюкасл – Манчестер Юнайтед

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Манчестер Юнайтед
Джерело: 24 канал
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