Обстріляли поле фаєрами: матч Кубка Швеції перервали через піро-шоу фанатів (відео)
Матч другого раунду Кубка Швеції між "Гетеборгом" та ГАІС у понеділок, 25 лютого, було перервано. Причиною стало піро-шоу, яке влаштували уболівальники на трибунах.
На початку другого тайму вболівальники "Гетеборга" почали палити піротехніку. Після цього на поле полетіли фаєри, а все навколо заволокло димом. Тож арбітр матчу зупинив гру, забравши команди з поля. Він же й прийняв рішення, що гра буде дограна на наступний день – у вівторок, 26 лютого. До моменту зупинки матчу рахунок у зустрічі був 0:0.
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Відео фаєршоу під час матчу "Гетеборг" – ГАІС
Згодом виявилося, що у голкіпера ГАІС Марко Юханссона виникли проблеми зі слухом через вибухи.
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