"Одеса" сенсаційно завдала поразки "Запоріжжю", "Хімік" здобув чергову звитягу

48 Читать новость на русском
Результати Суперліги
Результати Суперліги / fbu.ua

У рамках української Суперліги відбулися чергові матчі. Лідер чемпіонату "Хімік" впевнено розібрався із середняком турнірної таблиці – "Миколаєвом", а "Одеса" несподівано здолала "Запоріжжя".

Миколаїв – Хімік 72:88 (14:19, 19:24, 18:17, 21:28)

Читайте також: Неймовірна реакція ЛеБрона Джеймса на вдалу гру українця Святослава Михайлюка: відео

"Миколаїв" приймав южненський "Хімік" в рамках регулярного чемпіонату Суперліги, але статус домашньої гри для команди Віталія Чернія був лише формальним, адже проходив матч в Южному.

"Хімік" захопив лідерство в дебюті гри завдяки кращій реалізації. Команда Віталія Степановського також краще захищалася і швидше переходила від захисту до нападу, тому й виграла першу чверть.

У другій десятихвилинці "Миколаєву" вдалося додати у захисті й зрівняти рахунок на екваторі десятихвилинки, але ривок "Хіміка" наприкінці першої половини повернув южненцям двозначну перевагу.

У третій чверті южненці контролювали хід гри й не підпускали суперника близько, а в кінцевій зняли усі питання.

Одеса – Запоріжжя 95:88 (22:21, 27:27, 27:22, 19:18)

Старт матчу залишився за гостями, але ще в першій чверті одесити зуміли вирівняти гру й навіть вийти в лідери. Команда Олега Юшкіна заволоділа перевагою на щитах та краще атакувала з гри, зокрема по 11 очок ще в першій половині набрали Беліков та Хелманіс.

Ривок господарів, який розпочався на старті другої чверті команді Валерія Плеханова вдалося "погасити" під її завісу. Перед великою перервою запоріжці залишили від переваги суперника, яка сягала 11 очок, лише 1 бал.


Фото: fbu.ua

На кінцевий 10-хвилинний відрізок гри команди вийшли за +6 для господарів, які дуже швидко перетворились на 10 очок переваги. Проте результативна гра американців, зокрема Хілла, який провів свій найрезультативніший матч сезону, дозволила гостям нівелювати відставання за 3,5 хвилини до фінальної сирени.

Але останнє слово було за одеситами: надзвичайно важливий триочковий Пустозвонова та влучні штрафні Хелманіса та Вітолса знов вивели господарів на 6-очкову дистанцію і цього разу вони свою перевагу вже не відпустили.

Запоріжці боролись до останнього, але вперше в сезоні програли "Одесі", поступившись з рахунком 88:95.

Наразі лідерство у турнірній таблиці утримує "Хімік". В активі команди з Южного 35 очок. "Запоріжжя" хоч і програло, проте втримало другу сходинку. "Одеса" завдяки перемозі зрівнялася з "Миколаєвом". Однак останні зіграли на один матч менше. 

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

 

blog_ava
У Канаді потяг зійшов з рейок: є загиблі
сьогодні
3442
Теги: Спорт Баскетбол чемпіонат України з баскетболу БК Хімік БК Запоріжжя БК Одеса БК Миколаїв
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Біатлон: Українські збірні помітно регресували в Кубку націй після провалу в естафетах
16 грудня 2018 19:43 Біатлон: Українські збірні помітно регресували в Кубку націй після провалу в естафетах
388
Нападника, яким цікавилося "Динамо", продадуть тільки в Європу
16 грудня 2018 19:07 Нападника, яким цікавилося "Динамо", продадуть тільки в Європу
1030
Іспанському футболісту вдався диво-гол з центру поля: відео
16 грудня 2018 18:28 Іспанському футболісту вдався диво-гол з центру поля: відео
4832
Ломаченку пропонують найбільший гонорар у кар'єрі за бій з британцем
16 грудня 2018 17:54 Ломаченку пропонують найбільший гонорар у кар'єрі за бій з британцем
2825
Гравці "Динамо" відправилися на відпочинок в екзотичні країни
16 грудня 2018 17:20 Гравці "Динамо" відправилися на відпочинок в екзотичні країни
771
Біатлон: Шведам нема рівних в естафеті, українці зі слабкою швидкістю тільки 16-ті
16 грудня 2018 16:23 Біатлон: Шведам нема рівних в естафеті, українці зі слабкою швидкістю тільки 16-ті
206
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук