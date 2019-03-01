Один з клубів УПЛ може залишитися без головного тренера

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Юрій Бакалов може покинути ФК "Львів"
Юрій Бакалов може покинути ФК "Львів" / Фото з відкритих джерел

Головний тренер ФК "Львів" Юрій Бакалов може стати безробітним. Дербі з "Карпатами" може стати останнім матчем на чолі "Львова" для Бакалова.

Головною причиною є невдоволення тренера новачками команди – Бакалов вважає, що більшість бразильців не відповідає рівню ФК "Львів". Деякі з легіонерів прибули на збори клубу із зайвою вагою, пише FootBoom.

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Під час зимового транферного вікна "Львів" підписав сімох бразильців і відпустив п'ятьох гравців з українським паспортом.

Джерело зазначає, що думка Бакалова не враховувалася при укладанні контрактів з новачками. Якість новобранців головного тренера "Львова" не влаштовує.

У першому матчі УПЛ в 2019 році львів'яни випустили в старті п'ятьох футболістів з Бразилії, але це не допомогло команді обіграти передостанній "Чорноморець" (0:1).

"Львів" після 19 турів Прем'єр-ліги йде 8-м, відстаючи від топ-6 на 4 очки. Дербі проти "Карпат" відбудеться 3 березня.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Львів УПЛ
Джерело: 24 Канал
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