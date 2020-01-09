Один з лідерів Першої ліги несподівано втратив тренера

Футбольний клуб "Оболонь Бровар" несподівано залишився без головного тренера. Сергій Ковалець покинув тренерський місток "пивоварів".

"Оболонь Бровар" 9-го січня повідомив, що припинив співпрацю з Ковальцем за взаємною згодою сторін.

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Ковалець очолив "пивоварів" влітку 2018 року. Під орудою 51-річного фахівця "Оболонь-Бровар" завершив сезон 2018/2019 на шостій сходинці у Першій лізі.

Після 19 турів сезону 2019/2020 "пивовари" утримують п'яту сходину в Першій лізі. В активі клубу 37 очок. Таку ж кількість очок набрали ще три команди.

До роботи з "пивоварами" Ковалець очолював: "Борисфен", "Металіст", "Львів", "Олександрію", "Татран", "Металург" Запоріжжя, молодіжну збірну України та "Тракай".

Найбільшим досягненням Ковальця як тренера є срібні нагороди чемпіонату Литви з клубом "Тракай".