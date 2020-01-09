24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Один з лідерів Першої ліги несподівано втратив тренера

134 Читать новость на русском
Сергій Ковалець / facebook.com/obolonbrovar

Футбольний клуб "Оболонь Бровар" несподівано залишився без головного тренера. Сергій Ковалець покинув тренерський місток "пивоварів".

"Оболонь Бровар" 9-го січня повідомив, що припинив співпрацю з Ковальцем за взаємною згодою сторін.

Читайте також: Трансфери команд УПЛ: зима 2020

Ковалець очолив "пивоварів" влітку 2018 року. Під орудою 51-річного фахівця "Оболонь-Бровар" завершив сезон 2018/2019 на шостій сходинці у Першій лізі.

Після 19 турів сезону 2019/2020 "пивовари" утримують п'яту сходину в Першій лізі. В активі клубу 37 очок. Таку ж кількість очок набрали ще три команди.

До роботи з "пивоварами" Ковалець очолював: "Борисфен", "Металіст", "Львів", "Олександрію", "Татран", "Металург" Запоріжжя, молодіжну збірну України та "Тракай".

Найбільшим досягненням Ковальця як тренера є срібні нагороди чемпіонату Литви з клубом "Тракай".

Авіакатастрофа МАУ в Ірані: відео падіння літака
сьогодні
50389
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 15:50 Зимові Юнацькі Олімпійські ігри 2020: хто представить Україну
Юрій Семенюк 921
4 січня 12:38 Зимові трансфери 2020: онлайн
Юрій Семенюк 2547
сьогодні 15:00 Кубок світу з біатлону-2020: онлайн-трансляція
Юрій Семенюк 2700
сьогодні 14:15 Ломаченко опублікував відео з російським спецназом
Юрій Семенюк 1496
сьогодні 12:34 Ексгравець "Динамо" Михалик став ініціатором бійки на футзальному турнірі: відео
Юрій Семенюк 1095
Новини
Більше новин
Залиште відгук