Один з найкращих гравців чемпіонату України продовжить кар’єру в Китаї

Баскетболіст харківського "Політехніка" Делван Грем продовжить кар’єру в китайському клубі "Чонкін" та виступатиме в лізі NBL.

Американський бігмен Делван Грем приєднався до "Політехніка" під час сезону і відіграв у складі харківського клубу 21 матч. 30-річний баскетболіст в середньому проводив в українському чемпіонаті 30 хвилин, за які приносив своїй команді 19.7 очка та робив 11.9 підбирання, що є найкращим показником ліги.

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Однак "Політехнік" з Гремом у складі зайняв лише сьоме місце у чемпіонаті, а у першому раунді плей-офф вилетів від южненського "Хіміка".

Варто відзначити, що у Китаї Грем гратиме в одній команді з гравцем збірної України Ігорем Зайцевим, який також підписав контракт з "Чонкіном".