Один з найкращих гравців чемпіонату України продовжить кар’єру в Китаї

292 Читать новость на русском
Делван Грем
Делван Грем / ФБУ

Баскетболіст харківського "Політехніка" Делван Грем продовжить кар’єру в китайському клубі "Чонкін" та виступатиме в лізі NBL.

Американський бігмен Делван Грем приєднався до "Політехніка" під час сезону і відіграв у складі харківського клубу 21 матч. 30-річний баскетболіст в середньому проводив в українському чемпіонаті 30 хвилин, за які приносив своїй команді 19.7 очка та робив 11.9 підбирання, що є найкращим показником ліги.

Читайте також: Кримський татарин грає у фіналі Східної конференції НБА: незвична історія Ерсана Ільясова

Однак "Політехнік" з Гремом у складі зайняв лише сьоме місце у чемпіонаті, а у першому раунді плей-офф вилетів від южненського "Хіміка".

Варто відзначити, що у Китаї Грем гратиме в одній команді з гравцем збірної України Ігорем Зайцевим, який також підписав контракт з "Чонкіном".

blog_ava
Найкращі привітання колезі з Днем народження у прозі та віршах
сьогодні
16460
Теги: Спорт Новини Спорту Баскетбол БК Політехнік
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Швейцарські біатлоністи сфотографувалися голими на фоні моря: кумедні фото
сьогодні 12:43 Швейцарські біатлоністи сфотографувалися голими на фоні моря: кумедні фото
977
У США боксери одночасно відправили один одного в нокдаун: курйозне відео
сьогодні 10:46 У США боксери одночасно відправили один одного в нокдаун: курйозне відео
2331
В Болівії футбольний арбітр помер прямо під час матчу: трагічне відео
20 травня 18:40 В Болівії футбольний арбітр помер прямо під час матчу: трагічне відео
724
День в історії – 10 років тому "Шахтар" виграв Кубок УЄФА: відео
20 травня 12:30 День в історії – 10 років тому "Шахтар" виграв Кубок УЄФА: відео
263
"Шахтар" – чемпіон, загострення боротьби за єврокубки та виживання: головні підсумки 29 туру УПЛ
20 травня 10:43 "Шахтар" – чемпіон, загострення боротьби за єврокубки та виживання: головні підсумки 29 туру УПЛ
Ігор Саджениця 450
Новини
Більше новин
Залиште відгук