Один з найкращих гравців збірної України на Євро-2019 продовжить кар'єру в Росії
Гравець збірної України з волейболу Дмитро Вієцький стане новачком російського АСК з Нижнього Новгорода.
Про це повідомляє російське видання "Бізнес Online".
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22-річний Вієцький покликаний замінити в складі клубу французького діагонального Джона Вендта.
- У складі збірної України Вієцький виступав на чемпіонаті Європи 2019 року, де увійшов у топ-10 найкращих снайперів турніру. Українець набравши 104 очка в 7 матчах при 47% реалізації атак.
- Раніше українець виступав за "Хімпром" Суми, харківський "Локомотив", сербську "Войводіну" і катарський "Поліце".
- АСК виступає в російській Суперлізі. У сезоні 2019/20 після дострокового завершення чемпіонату в сезоні 2019/20 клуб з Нижнього Новгорода зайняв 11 місце з 14 команд.
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