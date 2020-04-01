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Один з найкращих гравців збірної України на Євро-2019 продовжить кар'єру в Росії

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Дмитро Вієцький (під номером 3) / volleyball.ua

Гравець збірної України з волейболу Дмитро Вієцький стане новачком російського АСК з Нижнього Новгорода.

Про це повідомляє російське видання "Бізнес Online".

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22-річний Вієцький покликаний замінити в складі клубу французького діагонального Джона Вендта.

  • У складі збірної України Вієцький виступав на чемпіонаті Європи 2019 року, де увійшов у топ-10 найкращих снайперів турніру. Українець набравши 104 очка в 7 матчах при 47% реалізації атак.
  • Раніше українець виступав за "Хімпром" Суми, харківський "Локомотив", сербську "Войводіну" і катарський "Поліце".
  • АСК виступає в російській Суперлізі. У сезоні 2019/20 після дострокового завершення чемпіонату в сезоні 2019/20 клуб з Нижнього Новгорода зайняв 11 місце з 14 команд.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Новини Росії Волейбол
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