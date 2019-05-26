Одного дня я просто помру на цьому полі, – тренер "Карпат" пригрозив відставкою

Тренер львівських "Карпат" Фабрі Гонсалес не надто задоволений результатами команди. Іспанський наставник заявив, що декілька був готовий покинути клуб.

Чергову заяву про те, що він може покинути "Карпати", Фабрі Гонсалес зробив після того, як його команда зіграла 3:3 з донецьким "Олімпіком". Хоча ще на 77-ій хвилині вигравала 3:1.

Як це було: "Карпати" та "Олімпік" зіграли внічию, забивши шість голів

"Є такі речі, які я не до кінця розумію. "Карпати" зробили достатньо, щоб здобути перемогу в цій грі. Залишається декілька хвилин до кінця матчу, команда виграє 3:1 і тут два м’ячі прокотилися по центру поля і стали голами. Я вже не знаю, що й казати. Я приїхав сюди, щоб працювати та захищати цю команду з відкритим серцем. Були такі ситуації, коли я давав клубу прийняти рішення щодо моєї посади. І щоразу мене запитували, чи я можу продовжувати далі. Я сказав, що у мене ще є сили. Але я втомився, що ми кожного тижня працюємо, але ця робота з якихось причин не дає результату. Завжди відбувається щось таке, що я зрозуміти не можу. Сьогоднішня гра була божевільна. Зараз я можу офіційно сказати, що сил у мене більше немає, щоб продовжувати працювати в цій команді. Я більше не можу нічого зробити", – заявив після матчі Фабрі Гонсалес.

При цьому серед причин, чому він покине львівську команду, тренер назвав стан здоров'я.

Я бажаю найкращого цій команді, але сил продовжувати у мене немає. Я також маю піклуватися про своє здоров’я. Дійде до того, що одного дня я просто помру на цьому полі. Сьогодні мені разів чотири крутилася голова, від того, що відбувалось. Я надзвичайно розчарувався,

– підсумував Фабрі Гонсалес.

Варто нагадати, що Фабрі Гонсалес очолив львівські "Карпати" 13 січня 2019 року. За цей час команда зіграла 14 матчів у всіх турнірах, здобувши лише 3 перемоги. Ще сім матчів команда програла, у тому числі чвертьфінал Кубка України першолігову "Інгульцю". Поки "Карпати" займають 10-те місце у турнірній таблиці за тур до кінця чемпіонату.Воно передбачає перехідні матчі з командою Першої ліги.

25 квітня 2019 року Фабрі Гонсалесу виповнилося 64 роки. За п'ять днів до цього – 20 квітня, у нього померла матір.