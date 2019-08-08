Одноклубник Маліновського отримав круті подарунки від всесвітньо відомої порностудії: фото

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Маттео Пессіна
Маттео Пессіна / Instagram

Півзахисник італійської "Аталанти" Маттео Пессіна став володарем спеціальних подарунків від всесвітньовідомої порностудії Pornhub.

Пессіна місяць тому прибув на передсезонний збір команди з сумкою, на якій був зображений логотип одного з найпопулярніших порносайтів світу PornHub. На сумці також були автографи зірок порноіндустрії, зокрема Мії Халіфи.

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Представники порносайту оцінили таку безкоштовну рекламу з боку гравця та засипали 22-річного гравця подарунками від Pornhub – футболками, рюкзаками та іншими речами, про що він сам повідомив в соцмережах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finally back here @atalantabc

Публикация от Matteo Pessina (@pessinamatteo)

Як відомо, 16-го липня українець Руслан Маліновський офіційно покинув "Генк" й став футболістом італійської "Аталанти". Контракт між гравцем та клубом з Бергамо підписаний на 5 років.

Маліновський вийшов в основному складі "Аталанти" на контрольний матч проти "Брусапорто" й відразу відзначився голом. Українець реалізував пенальті на 35-й хвилині спарингу в рамках турніру Trophy Fra.mar.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Руслан Маліновський ФК Аталанта Порно
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