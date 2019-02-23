Одноклубник Зінченка став автором найкращого голу тижня в Лізі чемпіонів: відео

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Лерой Сане
Лерой Сане / ФК "Манчестер Сіті"

Півзахисник "Манчестер Сіті" Лерой Сане забив найкращий м'яч тижня в Лізі чемпіонів у матчі з "Шальке".

Про це інформує офіційна сторінка УЄФА в Twitter.

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Сане відзначився на 85 хвилині першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з німецьким "Шальке" (3:2), виконавши чудовий удар зі штрафного.

У голосуванні вболівальників Лерой випередив Сон Хін Міна ("Тоттенхем"), Каріма Бензему ("Реал") та Ніколо Дзаньйоло ("Рома").

Цікаво, що Лерой Сане перейшов в "Манчестер Сіті" влітку 2016 року з "Шальке". Сума трансферу склала 50,5 млн. євро. У поточному сезоні він взяв участь в п'яти матчах Ліги чемпіонів, в яких став автором трьох забитих м'ячів, а також відзначився однією результативною передачею.

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Теги: Спорт Футбол Манчестер Сіті Олександр Зінченко Ліга чемпіонів
Джерело: 24 Канал
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