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Одноклубника Зінченка виженуть з топ-збірної через секс-скандал

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Кайл Вокер / nydailynews.com

Футболіст "Манчестер Сіті" Кайл Вокер втратить місце у збірній Англії. Причиною став секс-скандал, в який Вокер нещодавно потрапив.

Захисник "Манчестер Сіті" разом з другом влаштував вечірку з двома повіями. Чоловіки заплатили двом дівчатам 2 200 фунтів.

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Хоча Вокер публічно попросив вибачення за інцидент, футболіст отримав шквал критики на свою адресу.

Причина в тому, що Кайл закликав дотримуватися карантину через пандемію коронавірусу. Водночас він замовив повій та порушив карантин.

Це обурило англійські ЗМІ та громадськість.

У Великобританії підтверджено 52 302 випадки зараження COVID-19. 5 385 осіб померло.

The Star повідомляє, що "Манчестер Сіті" оштрафує свого футболіста на 250 тисяч фунтів стерлінгів.

Окрім того, наставник збірної Англії Гарет Саутгейт дав зрозуміти, що більше не розраховує на Вокера.

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  • 29-річний Вокер виступає на позиції правого захисника. Кайл дебютував за збірну Англії у 2011 році в товариському матчі з Іспанією.
  • Всього за збірну Англії Кайл відіграв 48 матчів. У 2018 році разом з Англією дійшов до півфіналу чемпіонату світу.
  • У цьому сезоні у складі "Манчестер Сіті" футболіст провів 30 матчів, забив один гол та віддав 4 результативні передачі.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Манчестер Сіті Новини Спорту Спорт Футбол
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