Одразу двоє родичів зіркової ексчемпіонки UFC померли від коронавірусу

Колишня чемпіонка мінімальної ваги Роуз Намаюнас знялася з турніру UFC 249 через смерть двох членів сім'ї від коронавірусу.

Про це повідомив менеджер спортсменки Браян Батлер-Ау.

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"Вона розраховує повернутися в октагон якомога швидше, але зараз ми просимо людей поважати приватне життя", – сказав Батлер-Ау.

Роуз повинна була зустрітися з бразилійкою Джесікою Андраде, але знялася з бою ще до того, як турнір був офіційно скасований.

Як відомо, бійцівський турнір UFC 249, який повинен був пройти 18 квітня, вдруге скасований. Причина скасування турніру – пандемія коронавірусу. Головною подією UFC 249 мав стати бій Тоні Фергюсона та Хабіба Нурмагомедова.

Хто така Роуз Намаюнас

Американський боєць змішаних бойових мистецтв, яка виступає під егідою UFC в мінімальній ваговій категорії. Фіналістка 20-го сезону The Ultimate Fighter. Колишня чемпіонка мінімальної ваги UFC.



В останній раз вона з'являвся в клітці в травні минулого року, у видовищному поєдинку поступившись тій же Джесіці Андраде. Тоді бразилійка вбивчо нокаутувала Роуз, встромивши ту слемом головою в канвас, і відібрала у неї чемпіонський пояс.

Lights out!!



Jessica Andrade def Rose Namajunas via KO slam in Round 2 at #UFC237 #AndNew



pic.twitter.com/BOjKNNoo0z — MMA Raw & Uncut (@mma_uncut) May 12, 2019

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