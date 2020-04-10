Одразу двоє родичів зіркової ексчемпіонки UFC померли від коронавірусу
Колишня чемпіонка мінімальної ваги Роуз Намаюнас знялася з турніру UFC 249 через смерть двох членів сім'ї від коронавірусу.
Про це повідомив менеджер спортсменки Браян Батлер-Ау.
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"Вона розраховує повернутися в октагон якомога швидше, але зараз ми просимо людей поважати приватне життя", – сказав Батлер-Ау.
Роуз повинна була зустрітися з бразилійкою Джесікою Андраде, але знялася з бою ще до того, як турнір був офіційно скасований.
Як відомо, бійцівський турнір UFC 249, який повинен був пройти 18 квітня, вдруге скасований. Причина скасування турніру – пандемія коронавірусу. Головною подією UFC 249 мав стати бій Тоні Фергюсона та Хабіба Нурмагомедова.
Хто така Роуз Намаюнас
Американський боєць змішаних бойових мистецтв, яка виступає під егідою UFC в мінімальній ваговій категорії. Фіналістка 20-го сезону The Ultimate Fighter. Колишня чемпіонка мінімальної ваги UFC.
В останній раз вона з'являвся в клітці в травні минулого року, у видовищному поєдинку поступившись тій же Джесіці Андраде. Тоді бразилійка вбивчо нокаутувала Роуз, встромивши ту слемом головою в канвас, і відібрала у неї чемпіонський пояс.
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