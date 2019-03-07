Одразу п'ять спортсменок потрапили в топ-100 найуспішніших жінок України

П'ять спортсменок увійшли в топ-100 найуспішніших жінок в Україні за версією журналу "Новое Время".

У список потрапили шахістки Анна і Марія Музичук, баскетболістка Аліна Ягупова, тенісистка Еліна Світоліна і дзюдоїстка Дарина Білодід.

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Сестри Музичук входять в топ-10 світового рейтингу ФІДЕ. Еліна Світоліна знаходиться на 6 місці в світовому рейтингу WTA.

Дарина Білодід стала наймолодшою чемпіонкою світу з дзюдо в історії в 2018 році. Капітан збірної України Аліна Ягупова недавно підписала контракт з клубом НБА.

Спорт 24 писав, що в Олімпійському домі визначалися з іменами переможців Всеукраїнської урочистої церемонії "Герої спортивного року 2018" у 9 номінаціях. Імена володарів "Спортивного Оскара" України назвуть під час самої церемонії, яка відбудеться 30 березня в Києві.

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