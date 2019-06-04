Одразу семеро гравців покинуло "Олександрію"
Бронзовий призер УПЛ "Олександрія" залишився без семи гравців. П'ятеро з них покинули команду у статусі вільного агента.
Загалом влітку команду покинули воротар Владислав Леванідов, захисники Андрій Цуріков та Станіслав Микицей, півзахисники Артем Полярус та Валерій Лучкевич, а також нападники Владислав Кулач та Віталій Пономар.
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Варто відзначити, що Валерій Лучкевич та Владислав Кулач перебували в оренді в "Олександрії". Права на першого належать бельгійському "Стандарту", а на форварда – донецькому "Шахтарю". При цьому що Кулач так і не зіграв за "Олександрію" жодного матчу. Спочатку ЗМІ повідомляли, що у гравця проблеми з серцем, але згодом виявилося, що в нього рецидив старої травми, тож він відновлюється.