Одразу семеро гравців покинуло "Олександрію"

Бронзовий призер УПЛ "Олександрія" залишився без семи гравців. П'ятеро з них покинули команду у статусі вільного агента.

Загалом влітку команду покинули воротар Владислав Леванідов, захисники Андрій Цуріков та Станіслав Микицей, півзахисники Артем Полярус та Валерій Лучкевич, а також нападники Владислав Кулач та Віталій Пономар.

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Семь игроков покинули команду. Мы горячо благодарим всех ребят за сотрудничество и желаем успехов в дальнейшей карьере!!! pic.twitter.com/2ttHNKQB9U — ФК ”Александрия” (@FCO1948) 3 червня 2019 р.

Варто відзначити, що Валерій Лучкевич та Владислав Кулач перебували в оренді в "Олександрії". Права на першого належать бельгійському "Стандарту", а на форварда – донецькому "Шахтарю". При цьому що Кулач так і не зіграв за "Олександрію" жодного матчу. Спочатку ЗМІ повідомляли, що у гравця проблеми з серцем, але згодом виявилося, що в нього рецидив старої травми, тож він відновлюється.