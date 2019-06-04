Одразу семеро гравців покинуло "Олександрію"

57 Читать новость на русском
"Олександрію" покинуло семеро гравців
"Олександрію" покинуло семеро гравців / ФК "Олександрія"

Бронзовий призер УПЛ "Олександрія" залишився без семи гравців. П'ятеро з них покинули команду у статусі вільного агента.

Загалом влітку команду покинули воротар Владислав Леванідов, захисники Андрій Цуріков та Станіслав Микицей, півзахисники Артем Полярус та Валерій Лучкевич, а також нападники Владислав Кулач та Віталій Пономар.

Читайте також: Тренер "Олександрії" назвав місто, де команда буде грати домашні матчі Ліги Європи

Варто відзначити, що Валерій Лучкевич та Владислав Кулач перебували в оренді в "Олександрії". Права на першого належать бельгійському "Стандарту", а на форварда – донецькому "Шахтарю". При цьому що Кулач так і не зіграв за "Олександрію" жодного матчу. Спочатку ЗМІ повідомляли, що у гравця проблеми з серцем, але згодом виявилося, що в нього рецидив старої травми, тож він відновлюється.

blog_ava
Рецепт піци: прості варіанти, які можна приготувати вдома
сьогодні
10382
Теги: Спорт Футбол ФК Олександрія
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Семирічний син Ломаченка провів дебютний бій в боксі: з'явилося відео
сьогодні 12:26 Семирічний син Ломаченка провів дебютний бій в боксі: з'явилося відео
1129
Дружина загиблого футболіста Реєса опублікувала прощальний лист чоловікові
сьогодні 11:15 Дружина загиблого футболіста Реєса опублікувала прощальний лист чоловікові
569
Легенда "Динамо" гостро висловився про натуралізацію: Взагалі перестану дивитися збірну України
3 червня 19:58 Легенда "Динамо" гостро висловився про натуралізацію: Взагалі перестану дивитися збірну України
1942
Instagram заблокував сторінку спокусливої моделі, яка вибігла на поле у фіналі Ліги чемпіонів
3 червня 19:00 Instagram заблокував сторінку спокусливої моделі, яка вибігла на поле у фіналі Ліги чемпіонів
3157
Віктор Скрипник став новим тренером луганської "Зорі"
3 червня 17:55 Віктор Скрипник став новим тренером луганської "Зорі"
735
Новини
Більше новин
Залиште відгук