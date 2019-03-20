Одразу сім українок бігтимуть у спринтерській гонці на останньому етапі Кубка світу з біатлону

75 Читать новость на русском
Надія Бєлкіна
Надія Бєлкіна

У четвер, 21 березня, розпочнеться останній етап Кубка світу – у норвезькому в Холменколлені. Першим запланований спринт у жінок на 7,5 кілометрів.

Україну у цій гонці представлятимуть одразу семеро біатлоністок. Про це заявив старший тренер жіночої збірної України Андрій Прокунін.

"Завтра побіжать усі семеро дівчат. До першої групи старт-листа потраплять Анастасія Меркушина та Валентина Семеренко, до другої – Яна Бондар і Віта Семеренко, у третій побіжать Надія Бєлкіна та Анна Кривонос. Останньою серед українок в четвертій групі на старт вийде юніорка Катерина Бех", – заявив Андрій Прокунін.

Читайте також: Збірна України з біатлону звільнить росіян зі штабу команди

Початок спринтерської гонки – о 17:30.

Нагадаємо, після Чемпіонату світу з біатлону 2019 достроково сезон закінчила лідерка української збірної Юлія Джима. Ще до цього через проблеми зі здоров'ям збірна України втратила Олену Підгрушну.

 

blog_ava
Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
сьогодні
101463
Теги: Спорт Новини біатлону Анастасія Меркушина Валентина Семеренко Віта Семеренко
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
В Україні визначили найстильнішу спортсменку: якими фотографіями в Instagram ділиться красуня
сьогодні 17:14 В Україні визначили найстильнішу спортсменку: якими фотографіями в Instagram ділиться красуня
572
Лобановський не виграв нічого за межами України, – Луческу розлютила висока позиція українця
сьогодні 15:08 Лобановський не виграв нічого за межами України, – Луческу розлютила висока позиція українця
803
Гравець збірної України врізала в щелепу тренеру прямо під час матчу: відео
сьогодні 12:16 Гравець збірної України врізала в щелепу тренеру прямо під час матчу: відео
7907
Жуйку легендарного тренера "Манчестер Юнайтед" продали за 455 тисяч євро: фото
сьогодні 11:52 Жуйку легендарного тренера "Манчестер Юнайтед" продали за 455 тисяч євро: фото
367
У Канаді хокеїст брутальним ударом відправив суддю в нокдаун: карколомне відео
19 березня 10:57 У Канаді хокеїст брутальним ударом відправив суддю в нокдаун: карколомне відео
2192
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук