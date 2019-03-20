Одразу сім українок бігтимуть у спринтерській гонці на останньому етапі Кубка світу з біатлону

У четвер, 21 березня, розпочнеться останній етап Кубка світу – у норвезькому в Холменколлені. Першим запланований спринт у жінок на 7,5 кілометрів.

Україну у цій гонці представлятимуть одразу семеро біатлоністок. Про це заявив старший тренер жіночої збірної України Андрій Прокунін.

"Завтра побіжать усі семеро дівчат. До першої групи старт-листа потраплять Анастасія Меркушина та Валентина Семеренко, до другої – Яна Бондар і Віта Семеренко, у третій побіжать Надія Бєлкіна та Анна Кривонос. Останньою серед українок в четвертій групі на старт вийде юніорка Катерина Бех", – заявив Андрій Прокунін.

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Початок спринтерської гонки – о 17:30.

Нагадаємо, після Чемпіонату світу з біатлону 2019 достроково сезон закінчила лідерка української збірної Юлія Джима. Ще до цього через проблеми зі здоров'ям збірна України втратила Олену Підгрушну.