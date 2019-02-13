Одразу троє українців проведуть наступні бої 29 березня в Канаді

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Станіслав Скороход
Станіслав Скороход / Фото з відкритих джерел

29 березня в Торонто, Канада відбудеться справжній вечір українського боксу, адже в трьох головних поєдинках на рингу з'являться спортсмени з України.

У ринг вийдуть боксер першої середньої ваги Станіслав Скороход (17-2, 12 KO), напівважковаговик В'ячеслав Шабранський (19-2, 16 КО) і супертяж Олександр Тесленко (15-0, 12 КО), повідомляє BoxingScene.

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Скороход останній бій програв росіянину Амірханяну роздільним рішенням суддей в червні 2018 року. У загальній кількості на рахунку Станіслава 17 перемог, з них 14 нокаутом, дві поразки.

Шабранський в останньому поєдинку програв Ковальову нокаутом в листопаді 2017 року. Також в пасиві українця є ще одна поразка – від міцного кубинця Саллівана Баррера. Крім цього В'ячеславу вдалося завоювати 19 перемог, з них 16 нокаутом.

Тесленко переміг Антоніо технічним нокаутом у 3 раунді в грудні 2018 року. На даний момент він не знає гіркоти поразок і зумів вийти переможцем з 15 поєдинків, лише тричі довівши справу до суддівських записок.

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Теги: Спорт Бокс
Джерело: 24 Канал
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