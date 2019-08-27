Офіс президента Федерації боксу України розстріляли з гранатомета, ще один не встигли

У ніч на 26 серпня два приміщення, які належать фірмі президента Федерації боксу України Володимира Продивуса, піддалися нападу. В один з них стріляли з гранатомета.

Володимир Продивус є власником компанії "Мостобуд". Саме її офіс розстріляли з гранатомета у Києві в ніч на 26 серпня. Снаряд потрапив в одне з вікон на четвертому поверсі, на третьому та п'ятому поверхах пошкоджені шибки. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Читайте також: У центрі Києва стріляли із гранатомета: що кажуть у поліції

Сам Володимир Продивус розцінює цей інцидент як помсту представників попередньої влади.

"Є люди, які при втраті влади роблять правильні висновки та гідно продовжують жити й працювати, а є ті, хто через свої образи надсилає до офісу на Паньківській, 5 стрілка з гранатометом. Переконати мене змінити свої погляди за допомогою гранатомета – це дурість. Такі методи переговорів зі мною не працюють і ніколи не працювали. Так, вибухом можна налякати людей у ​​дворах поряд, можна пошкодити будівлю або навіть його зруйнувати. Швидше за все, в Києві заговорять, що хтось намагається повернути в столицю 90-е. Але краще було б, якщо замовник усього цього маскараду і не починав ось такої спроби зі мною про що-небудь домовитися або помститися за свої образи", – прокоментував цей епізод Володимир Продивус.

А згодом стало відомо, що вночі 26 серпня біля входу у готель "Львів" на просп. Чорновола у Львові виявили гранатомет із бойовим зарядом всередині. Це аналогічний тому, з якого обстріляли офіс у Києві – РПГ 22 "Нетто". Повідомлення про знайдений у вестибюлі готелю гранатомет надійшло до поліції близько 02:40. Готель "Львів" теж належить Володимиру Продивусу.

Варто додати, що "Мостобуд" – найбільша в Україні та СНД компанія з будівництва мостів, мостових споруд, естакад, тунелів і розв'язок, портів і житла по всьому світу. Її керівник Володимир Продивус у 2010-2014 роках був народним депутатом від "Партії регіонів".