Олег Блохін розкрив причини свого провалу в "Динамо"

Екстренер "Динамо" Олег Блохін розповів про своє перебування на посаді головного тренера київського клубу.

"Динамо" за тренера Олега Блохіна провально провело сезон 2013/14, фінішувавши лише на 4-му місці чемпіонату України. Сам наставник вважає, що йому не дали належної кількості часу для роботи.

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"Чому не вийшло в "Динамо"? У мене не вистачило часу. Те, що команда опускалася на третє, четверте, п'яте місце... Подивіться на будь-яку команду. Той же "Реал" де був? Той же "Манчестер Юнайтед" опускається зараз. Команда не може бути постійно на певному рівні".

Скільки гравців ми купили? Багато хороших гравців. Так давайте порахуємо, за скільки їх потім продали. За хороші гроші. Виходячи з цього, скільки б Лобановський створював цю команду? Як говорив Васильович, від двох до трьох років створюється команда. Мені просто не вистачило часу,

– розповів Блохін в Youtube-шоу "ТаТоТаке".