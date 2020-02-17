Олег Блохін розкрив причини свого провалу в "Динамо"
Екстренер "Динамо" Олег Блохін розповів про своє перебування на посаді головного тренера київського клубу.
"Динамо" за тренера Олега Блохіна провально провело сезон 2013/14, фінішувавши лише на 4-му місці чемпіонату України. Сам наставник вважає, що йому не дали належної кількості часу для роботи.
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"Чому не вийшло в "Динамо"? У мене не вистачило часу. Те, що команда опускалася на третє, четверте, п'яте місце... Подивіться на будь-яку команду. Той же "Реал" де був? Той же "Манчестер Юнайтед" опускається зараз. Команда не може бути постійно на певному рівні".
Скільки гравців ми купили? Багато хороших гравців. Так давайте порахуємо, за скільки їх потім продали. За хороші гроші. Виходячи з цього, скільки б Лобановський створював цю команду? Як говорив Васильович, від двох до трьох років створюється команда. Мені просто не вистачило часу,
– розповів Блохін в Youtube-шоу "ТаТоТаке".
- Олег Блохін очолив "Динамо" у вересні 2012 року, змінивши на цій посаді Юрія Сьоміна. За час роботи з киянами, "Динамо" вперше в історії опустилося нижче другого місця в УПЛ, зайнявши третю позицію.
- "Динамо" не змогло виграти жодного трофея, а сам Блохін встановив антирекорд за кількістю поразок "біло-синіх" в Прем'єр-лізі – 12 фіаско в 44 матчах.
- Після поразки в квітні 2014 року від "Шахтаря" (0:2), Блохін був звільнений з поста головного тренера "Динамо".