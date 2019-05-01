Олег Смалійчук офіційно покинув "Карпати"

159 Читать новость на русском
Олег Смалійчук покинув "Карпати"
Олег Смалійчук покинув "Карпати"

Олег Смалійчук залишив посаду віце-президента "Карпат" і більше не працює в клубі.

У клубі найближчим часом будуть й інші кадрові перестановки, повідомляє Tribuna.com.

Читайте також: "Карпати" могли отримати на 500 тисяч євро більше за Шведа, але він сам обрав "Селтік"

Смалійчук прийшов у "Карпати" в листопаді 2017 року і займався всією діяльністю клубу. За час його роботи клуб проводив агресивну трансферну політику, орієнтовану на гравців з Латинської Америки.

Смалійчук не раз намагався покинути "Карпати", але власник клубу Петро Димінський не приймав його відставку.

Останній випадок, коли Смалійчук заявив про відхід, був після публікації в інтернеті скандального відео, де менеджер разом з фанатами виспівував образливі кричалки на адресу "Львова".

Зараз "Карпати" займають 10 місце в турнірній таблиці УПЛ. Це означає, що команді доведеться грати перехідні матчі за право залишитися в УПЛ.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Українці отримають грошову допомогу до 5 травня: хто та скільки
сьогодні
31139
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол ФК Карпати
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Голландський футболіст забив феноменальний гол ударом скорпіона: відео
сьогодні 10:31 Голландський футболіст забив феноменальний гол ударом скорпіона: відео
1232
"Запоріжжя" обіграло "Дніпро" та виграло бронзу чемпіонату України з баскетболу
30 квітня 16:12 "Запоріжжя" обіграло "Дніпро" та виграло бронзу чемпіонату України з баскетболу
51
Дуже хочу потрапити на п'єдестал Кубка світу і виграти олімпійську медаль, – гірськолижниця Книш
30 квітня 16:00 Дуже хочу потрапити на п'єдестал Кубка світу і виграти олімпійську медаль, – гірськолижниця Книш
Станіслав Безушко 247
Помер екс-президент Федерації баскетболу України Зураб Хромаєв
30 квітня 12:53 Помер екс-президент Федерації баскетболу України Зураб Хромаєв
369
"Порту" переміг "Челсі" у фіналі Юнацької ліги УЄФА: відео
29 квітня 22:06 "Порту" переміг "Челсі" у фіналі Юнацької ліги УЄФА: відео
325
Новини
Більше новин
Залиште відгук