Олег Смалійчук офіційно покинув "Карпати"

Олег Смалійчук залишив посаду віце-президента "Карпат" і більше не працює в клубі.

У клубі найближчим часом будуть й інші кадрові перестановки, повідомляє Tribuna.com.

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Смалійчук прийшов у "Карпати" в листопаді 2017 року і займався всією діяльністю клубу. За час його роботи клуб проводив агресивну трансферну політику, орієнтовану на гравців з Латинської Америки.

Смалійчук не раз намагався покинути "Карпати", але власник клубу Петро Димінський не приймав його відставку.

Останній випадок, коли Смалійчук заявив про відхід, був після публікації в інтернеті скандального відео, де менеджер разом з фанатами виспівував образливі кричалки на адресу "Львова".

Зараз "Карпати" займають 10 місце в турнірній таблиці УПЛ. Це означає, що команді доведеться грати перехідні матчі за право залишитися в УПЛ.

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