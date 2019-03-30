Гвоздик – Нгумбу: де дивитися онлайн боксерський поєдинок за титул WBC
Чемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі Олександр Гвоздик вперше захищатиме титул. Суперником українця буде француз Дуду Нгумбу. Показ поєдинку відбудеться і в Україні.
Бій Олександра Гвоздика проти Дуду Нгумбу відбудеться у ніч на неділю, 31 березня.
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Поєдинок за титул чемпіона світу за версією WBC транслюватиме в Україні телеканал "Інтер".
У ніч на неділю, 31 березня, о 04:50 на каналі вийде програма "Великий бокс", у рамках якої й відбудеться трансляція бою за титул чемпіона WBC між чинним чемпіоном світу Олександром Гвоздиком і претендентом з Франції Дуду Нгумбу.
Однак, коли саме розпочнеться бій за участі українця – поки невідомо. Все залежатиме від того, коли закінчаться бої в андеркарті.
Поєдинок відбудеться у Філадельфії на 2300 Arena. Вона вміщає 2 тисяч глядачів.
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