Гвоздик – Нгумбу: де дивитися онлайн боксерський поєдинок за титул WBC

Чемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі Олександр Гвоздик вперше захищатиме титул. Суперником українця буде француз Дуду Нгумбу. Показ поєдинку відбудеться і в Україні.

Бій Олександра Гвоздика проти Дуду Нгумбу відбудеться у ніч на неділю, 31 березня.

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Поєдинок за титул чемпіона світу за версією WBC транслюватиме в Україні телеканал "Інтер".

У ніч на неділю, 31 березня, о 04:50 на каналі вийде програма "Великий бокс", у рамках якої й відбудеться трансляція бою за титул чемпіона WBC між чинним чемпіоном світу Олександром Гвоздиком і претендентом з Франції Дуду Нгумбу.

Однак, коли саме розпочнеться бій за участі українця – поки невідомо. Все залежатиме від того, коли закінчаться бої в андеркарті.

Поєдинок відбудеться у Філадельфії на 2300 Arena. Вона вміщає 2 тисяч глядачів.

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