Олександр Шовковський став тренером команди-любителів текболу

У неділю, 11 серпня, у столичному ТРЦ Lavina Mall пройшов турнір з текболу – незвичайної гри, яка являє собою суміш настільного тенісу та футболу.

Турнір відбувся на регулярному івенті "Зірковий гість". Тренером команд-змагальниць став запрошений гість події – футболіст Олександр Шовковський.

ТекболЦе не просто гра, а окремий вид спорту, винайдений у 2014 році в Угорщині двома любителями футболу. В одиночному матчі беруть участь два гравці, в парній грі – три або чотири. Обладнання для гри – викривлений стіл та м'яч, схожий на футбольний, ударяти по якому можна будь-якою частиною тіла, крім рук. Футболісти по всьому світу випробовують себе у змаганнях з текболу, а також використовують його для тренувань.

Є текбольний стіл і в головної команди нашої країни. Саме його для турніру 11 серпня надав офіційний партнер національної збірної команди України з футболу – TM Parimatch. Як меценат спорту №1 в Україні, ТМ Parimatch підтримав ініціативу залучити ентузіастів до нового та незвичайного виду спорту.

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У змаганні взяли участь 4 команди по 3 гравці у кожній. Вони зіграли три серії матчів: півфінальні, фінал та змагання за третє місце. Переможцем турніру з текболу стала команда "Борщага", сформована з переможців в соцмережах. Друге та третє місце відповідно зайняли дві команди, сформовані з учасників заходу. Переможці та призери отримали призи від TM Parimatch: фірмові худі, термочашки та блокноти.